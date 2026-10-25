رکوردی که فقط تیم ملی فوتبال ایران دارد؛ سه قهرمانی متوالی در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کمتر از سه ماه تا آغاز رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ عربستان سعودی باقی مانده است، هیجان برای برگزاری این مسابقات افزایش یافته و کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به مرور برخی از آمارها و رکوردهای جالب تاریخ این رقابت‌ها پرداخته است.

ژاپن؛ رکورددار قهرمانی

تیم ملی فوتبال ژاپن با چهار قهرمانی، پرافتخارترین تیم تاریخ جام ملت‌های آسیا محسوب می‌شود. ژاپنی‌ها در سال‌های ۱۹۹۲، ۲۰۰۰، ۲۰۰۴ و ۲۰۱۱ به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافته‌اند. آخرین قهرمانی این تیم در سال ۲۰۱۱ با پیروزی یک بر صفر مقابل استرالیا در دیدار فینال به دست آمد.

رکورد بی‌نظیر ایران؛ سه قهرمانی متوالی

تیم ملی فوتبال ایران تنها تیمی در تاریخ جام ملت‌های آسیاست که توانسته سه دوره متوالی این رقابت‌ها را فتح کند. ملی‌پوشان ایران در سال‌های ۱۹۶۸، ۱۹۷۲ و ۱۹۷۶ به صورت پیاپی قهرمان آسیا شدند و رکوردی منحصربه‌فرد را در تاریخ این مسابقات به ثبت رساندند.

تیم کیهیل؛ رکوردی تکرارنشدنی

تیم کیهیل، مهاجم سرشناس فوتبال استرالیا، در سه دوره متوالی جام ملت‌های آسیا در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ گل نخست تیم ملی کشورش را به ثمر رساند؛ رکوردی که تاکنون هیچ بازیکن دیگری موفق به تکرار آن نشده است.

کیهیل همچنین تنها بازیکن در ۲۰ سال گذشته جام ملت‌های آسیاست که پس از رسیدن به ۳۵ سالگی در این رقابت‌ها گلزنی کرده است. او در سال ۲۰۱۵ برابر تیم‌های ملی کویت و چین موفق به گلزنی شد.

ایران و چین؛ تکرار یک تقابل تاریخی

تیم‌های ملی فوتبال ایران و چین در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ برای هشتمین بار مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت. این مسابقه در کنار دیدار تیم‌های ملی کره جنوبی و کویت، پرتکرارترین تقابل تاریخ جام ملت‌های آسیا به شمار می‌رود.

یونس محمود؛ مردی با رکوردهای ویژه

یونس محمود، مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال عراق، تنها بازیکنی است که در چهار دوره متفاوت جام ملت‌های آسیا، یعنی سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۰۷، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵، موفق به گلزنی شده است.

او همچنین یکی از چهار بازیکنی است که هم نخستین و هم آخرین گل تیم ملی کشورش را در مسیر قهرمانی آن تیم به ثمر رسانده است. یونس محمود در جام ملت‌های آسیا ۲۰۰۷ و در جریان قهرمانی عراق، این رکورد را به نام خود ثبت کرد.

درخشش علی و چهار گل مقابل کره شمالی

المعز علی، مهاجم تیم ملی فوتبال قطر، در دیدار برابر کره شمالی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹ چهار گل به ثمر رساند. این عملکرد در زمره تنها پنج موردی قرار دارد که یک بازیکن در تاریخ جام ملت‌های آسیا توانسته در یک مسابقه چهار گل به ثمر برساند.

عربستان؛ قهرمانی در نخستین حضور

تیم ملی فوتبال عربستان سعودی یکی از تنها سه تیمی است که در نخستین حضور خود در جام ملت‌های آسیا به مقام قهرمانی رسیده است. عربستانی‌ها در سال ۱۹۸۴، در اولین حضور خود در این رقابت‌ها، جام قهرمانی را بالای سر بردند.

عربستان پس از آن نیز در سال‌های ۱۹۸۸ و ۱۹۹۶ قهرمان آسیا شد. نکته جالب اینکه هر دو فینال با ضربات پنالتی تعیین تکلیف شدند و این دو مسابقه تنها فینال‌های تاریخ جام ملت‌های آسیا هستند که برای مشخص‌شدن قهرمان به ضربات پنالتی کشیده شده‌اند.

طلسم فینال برای کره جنوبی

تیم ملی فوتبال کره جنوبی که دو دوره نخست جام ملت‌های آسیا را با قهرمانی پشت سر گذاشت، در چهار حضور بعدی خود در دیدار فینال شکست خورد. این آمار، کره جنوبی را به تیمی تبدیل کرده است که بیش از هر کشور دیگری در تاریخ جام ملت‌های آسیا در مسابقه فینال شکست خورده است.

رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ به میزبانی عربستان سعودی برگزار خواهد شد و تیم‌های حاضر در این مسابقات در تلاش هستند تا نام خود را در تاریخ این رقابت‌ها ثبت کنند.