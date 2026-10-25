مسئولیت ما در روزهای جنگ حفظ صدای رادیو و اعتماد مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، فرتاش فرهادپور گوینده رادیو ایران، در تشریح تجربه خود از ۲ جنگ تحمیلی اخیر، حفظ ارتباط رادیو با مردم را مهم‌ترین مسئولیت اهالی این رسانه در روزهای بحرانی دانست و گفت: جنگ شرایطی متفاوت از دیگر بحران‌ها ایجاد کرده بود و در آن روزها، سرعت اطلاع‌رسانی باید در کنار دقت و اطمینان از صحت اخبار قرار می‌گرفت.

اهمیت حفظ اعتماد مخاطب

وی با اشاره به اجرای ویژه‌برنامه «تا پای جان برای ایران» و حمله به ساختمان صداوسیما اظهار کرد: تنها دقایقی از آغاز برنامه گذشته بود که شرایط تغییر کرد و ناچار شدیم ساختمان را ترک کنیم. با وجود صدای انفجارها و محدودیت امکانات ارتباطی، تلاش می‌کردیم آنتن رادیو حفظ شود و اخبار معتبر در سریع‌ترین زمان ممکن به مخاطبان برسد.

این گوینده رادیو با اشاره به اجرای برنامه‌های ویژه در دوران جنگ، از جمله برنامه «فرزند ایران و جان‌فدای میهن؛ دنا»، افزود: در آن روزها، وظیفه گوینده تنها خواندن متن نبود؛ بلکه باید ضمن مدیریت فضای برنامه و ارتباط با کارشناسان، از انتشار اطلاعات تأییدنشده جلوگیری می‌کردیم و اعتماد مخاطبان را پاس می‌داشتیم.

مسئولیت گوینده فراتر از یک اجراست

فرهادپور همچنین حضور خود در مشهد برای اجرای برنامه وداع با امام شهید را تجربه‌ای ماندگار توصیف و عنوان کرد: ازدحام جمعیت، گرمای هوا و محدودیت تجهیزات، اجرای زنده را دشوار کرده بود، اما تلاش کردیم با اتکا به تجربه و همکاری همکاران، روایتگر لحظه‌هایی باشیم که برای مردم اهمیت زیادی داشت.

وی با اشاره به جلوه‌های همدلی مردم در روزهای جنگ، از کمک به خانواده‌ها، همراهی همسایگان و مسئولیت‌پذیری افراد در مشاغل مختلف یاد کرد و این رفتارها را نشانه‌ای از اهمیت حمایت متقابل در شرایط دشوار دانست.

این گوینده در پایان، آمادگی برای خدمت‌رسانی در شرایط بحرانی را مهم‌ترین دستاورد این تجربه‌ها برشمرد و تأکید کرد: رادیو حتی در شرایط اختلال ارتباطات و محدودیت دسترسی به منابع خبری، می‌تواند راه ارتباطی مهمی برای مردم باشد. به گفته فرهادپور، مسئولیت گوینده فراتر از اجرای یک برنامه است؛ او باید با دقت، صداقت و احساس مسئولیت، صدای مردم و همراه آنان در روزهای دشوار باشد.