حسین شکوهی در گفتگو با مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که امروز (شنبه) با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی روی دریا، سواحل استان به‌نسبت مواج پیش‌بینی می‌شوند. همچنین تا روز دوشنبه نیز سواحل جنوبی در ساعاتی از بعدازظهر تا شب به‌طور موقت مواج خواهند بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت در سطح استان در برخی ساعات (غالباً اواسط روز) افزایش سرعت وزش باد و همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد، پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸، در برخی ساعات بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت، روی دریا امروز ۱۶ تا ۴۴ و در سواحل و فراساحل جنوبی گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر، در مناطق جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.