به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح نمایشگاه عکس «ماه بی‌قرینه» با هدف ثبت و معرفی هنرمندانه آداب و رسوم سنتی عزاداری ماه محرم در شهرستان شاهرود، صبح شنبه در گالری سیب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم که مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند، از عکاسان هنرمند شاهرودی که در این پروژه فرهنگی و هنری مشارکت داشتند، قدردانی شد.

حجت‌الاسلام محمدعلی ملکیان، دبیر اجرایی رویداد «ماه بی‌قرینه»، در حاشیه این مراسم اظهار کرد: نمایشگاه عکس «ماه بی‌قرینه» از دوم تا پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در گالری سیب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود برپا است.

وی با دعوت از مردم شاهرود برای بازدید از این نمایشگاه افزود: «ماه بی‌قرینه» مجموعه‌ای از آثار عکاسان و هنرمندان شاهرودی است که آیین‌های سنتی عزاداری و سوگواری ماه محرم را به تصویر کشیده و در معرض دید عموم قرار داده است.

دبیر اجرایی این رویداد با اشاره به محتوای نمایشگاه بیان کرد: آثار ۱۱ عکاس هنرمند شاهرودی از ۱۳ آیین سنتی عزاداری ماه محرم، از جمله نخل، یا عباس، بنی‌اسد، شام غریبان، شمع و چراغ و پوش تکیه بازار، در این نمایشگاه ارائه شده است.

ملکیان هدف از برگزاری این رویداد را ثبت و ضبط آیین‌های دیرینه عزاداری و انتقال این میراث فرهنگی به نسل‌های آینده دانست و گفت: حفظ و معرفی این سنت‌ها، زمینه‌ساز ماندگاری بخشی از هویت فرهنگی و مذهبی مردم شاهرود خواهد بود.

وی با تأکید بر تداوم این طرح فرهنگی افزود: عکاسی و ثبت تصویری آیین‌های سنتی عزاداری مردم شاهرود ادامه خواهد یافت تا در نهایت، مجموعه این آثار در قالب کتابی با موضوع عزاداری سنتی ماه محرم در شهرستان شاهرود منتشر شود.

دبیر اجرایی رویداد «ماه بی‌قرینه» با بیان اینکه این نمایشگاه آغاز یک پروژه گسترده برای ثبت و مستندسازی رسوم سنتی مردم شاهرود است، درباره انتخاب این عنوان توضیح داد: تلاش شده است همه عناصر این رویداد، از جمله نام آن، با آیین‌های سنتی عزاداری محرم در شاهرود ارتباط داشته باشد. عنوان «ماه بی‌قرینه» نیز برگرفته از بخشی از نوحه سنتی حضرت عباس(ع) در میان مردم این شهرستان است.

ملکیان ادامه داد: هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه، قطعات موسیقی مرتبط با آیین‌ها و نوحه‌های سنتی شاهرود نیز تهیه و پخش می‌شود تا بازدیدکنندگان در کنار تماشای تصاویر، با فضای موسیقایی برگرفته از سنت‌های عزاداری محرم این منطقه نیز آشنا شوند.

نمایشگاه عکس «ماه بی‌قرینه» تا پنجم آبان‌ماه، همه‌روزه از ساعت ۸ تا ۲۱ در گالری سیب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود، واقع در خیابان کمربندی، جنب فرمانداری، پذیرای علاقه‌مندان است.