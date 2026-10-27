سلامت و ایمنی، خط قرمز استاندارد در واردات خودرو

فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نظارت بر واردات خودرو اظهار کرد: سلامت و ایمنی، خط قرمز سازمان ملی استاندارد در حوزه خودرو است؛ خودروهای وارداتی باید الزامات و آیتم‌های استانداردی لازم را داشته باشند و سازمان در این زمینه بر اساس ضوابط و مقررات مصوب عمل می‌کند.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: خودروهایی که به کشور وارد می‌شوند، از نظر الزام‌ها و ضوابط استانداردی هیچ تفاوتی با خودروهای داخلی ندارند و این مقررات به‌موجب مصوبات هیئت وزیران و قوانین بالادستی به اجرا در می‌آیند.



وی خاطرنشان کرد: البته در چارچوب قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهینامه‌های تأیید نوع و نتایج ارزیابی‌های معتبر از سه بخش چین و شورای همکاری خلیج فارس و همچنین اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رسمیت شناخته می‌شوند و بر اساس این تأییدیه‌ها، خودروها میتوانند وارد کشور شوند.