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۵ آبان ۱۴۰۵، ۸:۵۷

سلامت و ایمنی، خط قرمز استاندارد در واردات خودرو

سلامت و ایمنی، خط قرمز استاندارد در واردات خودرو

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: سلامت و ایمنی، خط قرمز سازمان ملی استاندارد در حوزه خودرو است؛ خودروهای وارداتی باید الزامات و آیتم‌های استانداردی لازم را داشته باشند.

فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نظارت بر واردات خودرو اظهار کرد: سلامت و ایمنی، خط قرمز سازمان ملی استاندارد در حوزه خودرو است؛ خودروهای وارداتی باید الزامات و آیتم‌های استانداردی لازم را داشته باشند و سازمان در این زمینه بر اساس ضوابط و مقررات مصوب عمل می‌کند.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: خودروهایی که به کشور وارد می‌شوند، از نظر الزام‌ها و ضوابط استانداردی هیچ تفاوتی با خودروهای داخلی ندارند و این مقررات به‌موجب مصوبات هیئت وزیران و قوانین بالادستی به اجرا در می‌آیند.

وی خاطرنشان کرد: البته در چارچوب قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهینامه‌های تأیید نوع و نتایج ارزیابی‌های معتبر از سه بخش چین و شورای همکاری خلیج فارس و همچنین اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رسمیت شناخته می‌شوند و بر اساس این تأییدیه‌ها، خودروها میتوانند وارد کشور شوند.

کد مطلب 6988159
سمیه رسولی

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