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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

دعوت ۲۳ ورزشکار قمی به اردوهای تیم ملی در مهرماه امسال

دعوت ۲۳ ورزشکار قمی به اردوهای تیم ملی در مهرماه امسال

قم- سرپرست گروه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم از دعوت ۲۳ ورزشکار این استان به اردوهای تیم ملی در مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد.

هادی علیایی سرپرست گروه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد ورزشکاران استان در مهرماه امسال اظهار کرد: در این مدت، ۲۳ ورزشکار قمی به اردوهای تیم ملی دعوت شدند که از این تعداد، ۱۱ ورزشکار فرصت حضور در رقابت‌های جهانی و آسیایی را به دست آوردند.

وی با اشاره به دستاوردهای بین‌المللی ورزشکاران قم در این بازه زمانی افزود: کسب یک مدال طلا در رشته کاراته در بازی‌های آسیایی، از جمله نتایج ثبت‌شده در کارنامه ورزش قهرمانی استان بوده است.

علیایی ادامه داد: در رشته پاراتکواندو نیز مرضیه نصراللهی موفق به کسب مدال برنز شد و ورزشکاران قمی در رشته تکواندو نیز ۲ مدال بین‌المللی به دست آوردند.

سرپرست گروه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم همچنین از کسب سه مدال بین‌المللی در رشته شنا خبر داد و این نتایج را بخشی از عملکرد ورزشکاران استان در عرصه رقابت‌های بین‌المللی طی مهرماه عنوان کرد.

کد مطلب 6988160

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