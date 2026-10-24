فرماندار عسلویه: ثبت دقیق جمعیت واقعی مبنای توسعه شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار ظهر شنبه در مراسم آغاز زنگ سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١۴٠۵، با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت ساکن در شهرستان عسلویه را نیروهای شاغل از نقاط مختلف کشور تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: این افراد از امکانات و زیرساخت‌های شهرستان استفاده می‌کنند و ضروری است اطلاعات جمعیتی به‌ گونه‌ای ثبت شود که تصویر دقیق‌ تری از جمعیت واقعی و نیازهای منطقه ارائه دهد.

فرماندار شهرستان عسلویه با تأکید بر اهمیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اشاره به شیوه اجرای سرشماری جدید افزود: در این دوره، بخش عمده اطلاعات از طریق سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی تأمین می‌شود و در مواردی که اطلاعات ناقص یا نامشخص باشد، آمارگیران با مراجعه میدانی نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام خواهند کرد.

وی با بیان اینکه اطلاعات دقیق جمعیتی، مبنای تصمیم‌ گیری در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش، و توسعه زیر ساخت‌هاست، تصریح کرد: برنامه‌ ریزان برای پیش‌بینی نیازهای آینده شهرستان به داده‌های معتبر و به‌ روز نیاز دارند و نتایج سرشماری می‌تواند در تعیین اولویت‌های توسعه‌ای نقش مؤثری ایفا کند.

فرماندار شهرستان عسلویه همچنین از مسئولان، خانواده‌ها و شهروندان خواست با دقت در تکمیل اطلاعات و همکاری با عوامل سرشماری، در ثبت صحیح داده‌های جمعیتی مشارکت کنند.

وی با اشاره به آمار جمعیتی شهرستان عسلویه در سرشماری سال ۱۳۹۵ خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش جمعیت، حضور نیروهای شاغل غیربومی و وجود خوابگاه‌ها و کمپ‌های کارگری در نقاط مختلف شهرستان، انتظار می‌رود اطلاعات جدید، تصویر دقیق‌ تری از جمعیت واقعی منطقه ارائه دهد.

فرماندار عسلویه در پایان تأکید کرد: همکاری مردم و مسئولان در اجرای دقیق سرشماری، زمینه تصمیم‌گیری بهتر، برنامه‌ریزی اصولی‌تر و توجه متناسب‌تر به نیازهای شهرستان را فراهم می‌کند.