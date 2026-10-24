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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

فرماندار عسلویه: ثبت دقیق جمعیت واقعی مبنای توسعه شهرستان است

فرماندار عسلویه: ثبت دقیق جمعیت واقعی مبنای توسعه شهرستان است

بوشهر- فرماندار عسلویه گفت: ثبت دقیق جمعیت واقعی شهرستان، به‌ ویژه با در نظر گرفتن جمعیت مهاجر و شاغلان حوزه صنعت نقش مهمی در برنامه‌ ریزی، تخصیص اعتبارات و توسعه زیرساخت‌های در آینده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار ظهر شنبه در مراسم آغاز زنگ سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١۴٠۵، با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت ساکن در شهرستان عسلویه را نیروهای شاغل از نقاط مختلف کشور تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: این افراد از امکانات و زیرساخت‌های شهرستان استفاده می‌کنند و ضروری است اطلاعات جمعیتی به‌ گونه‌ای ثبت شود که تصویر دقیق‌ تری از جمعیت واقعی و نیازهای منطقه ارائه دهد.

فرماندار شهرستان عسلویه با تأکید بر اهمیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اشاره به شیوه اجرای سرشماری جدید افزود: در این دوره، بخش عمده اطلاعات از طریق سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی تأمین می‌شود و در مواردی که اطلاعات ناقص یا نامشخص باشد، آمارگیران با مراجعه میدانی نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام خواهند کرد.

فرماندار عسلویه: ثبت دقیق جمعیت واقعی مبنای توسعه شهرستان است

وی با بیان اینکه اطلاعات دقیق جمعیتی، مبنای تصمیم‌ گیری در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش، و توسعه زیر ساخت‌هاست، تصریح کرد: برنامه‌ ریزان برای پیش‌بینی نیازهای آینده شهرستان به داده‌های معتبر و به‌ روز نیاز دارند و نتایج سرشماری می‌تواند در تعیین اولویت‌های توسعه‌ای نقش مؤثری ایفا کند.

فرماندار شهرستان عسلویه همچنین از مسئولان، خانواده‌ها و شهروندان خواست با دقت در تکمیل اطلاعات و همکاری با عوامل سرشماری، در ثبت صحیح داده‌های جمعیتی مشارکت کنند.

فرماندار عسلویه: ثبت دقیق جمعیت واقعی مبنای توسعه شهرستان است

وی با اشاره به آمار جمعیتی شهرستان عسلویه در سرشماری سال ۱۳۹۵ خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش جمعیت، حضور نیروهای شاغل غیربومی و وجود خوابگاه‌ها و کمپ‌های کارگری در نقاط مختلف شهرستان، انتظار می‌رود اطلاعات جدید، تصویر دقیق‌ تری از جمعیت واقعی منطقه ارائه دهد.

فرماندار عسلویه در پایان تأکید کرد: همکاری مردم و مسئولان در اجرای دقیق سرشماری، زمینه تصمیم‌گیری بهتر، برنامه‌ریزی اصولی‌تر و توجه متناسب‌تر به نیازهای شهرستان را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6988162

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