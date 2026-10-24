آمریکا خطاب به اتباعش: به عراق سفر نکنید؛ بغداد از حفاظت شما عاجز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، وزارت خارجه آمریکا به امریکایی‌ها نسبت به آنچه خطرات «خشونت و آدم‌ربایی» در عراق توصیف کرد، به شدت هشدار داد.

این وزارتخانه در ادامه از شهروندان آمریکایی خواست برای خروج از این کشور، برنامه‌ای مستقل و بدون اتکا به کمک‌های احتمالی تهیه کنند.

وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که دولت عراق نمی‌تواند ایمنی آمریکایی‌ها را در صورت وقوع هرگونه تشدید تنش تضمین کند.

در این بیانیه ادعا شده است: سفر به عراق به دلیل خطرات تروریسم، آدم‌ربایی، درگیری مسلحانه، جرم و جنایت و خطرات بهداشتی و همچنین توانایی محدود آمریکا در ارائه خدمات اورژانسی به شهروندان آمریکایی مستقر در آنجا ممنوع است. به هیچ دلیلی به عراق سفر نکنید. توانایی دولت آمریکا در ارائه خدمات اورژانسی به شهروندان آمریکایی در عراق به دلیل خطرات امنیتی به شدت محدود است. دولت عراق نمی‌تواند امنیت شهروندان آمریکایی را در صورت وقوع ناگهانی خشونت یا درگیری مسلحانه تضمین کند. به دلیل خطرات امنیتی، سفر کارمندان دولت ایالات متحده به عراق نیاز به مجوز ویژه دارد. امکانات اورژانس و مراقبت‌های ویژه در عراق محدود است و به احتمال زیاد در خارج از شهرهای بزرگ در دسترس نخواهد بود. اگر به کمک‌های پزشکی اورژانسی نیاز دارید، بیمارستان‌ها، پزشکان، آمبولانس‌ها و تجهیزات پزشکی ممکن است از کیفیت پایینی برخوردار باشند یا در دسترس نباشند. در صورت نیاز به تخلیه پزشکی، مسائل مربوط به حمل و نقل، جاده و ایمنی نیز ممکن است باعث تأخیر شود. یک برنامه خروج اضطراری داشته باشید که به کمک دولت آمریکا متکی نباشد. به اطلاعات ارائه شده در مورد «بحران‌ها و تخلیه‌ها» مراجعه کنید. مین‌های زمینی و مهمات منفجر نشده در سراسر عراق پراکنده شده‌اند و مکان‌های آنها اغلب بدون علامت یا شناسایی آنها دشوار است.