به گزارش خبرنگار مهر، رضا علی‌نژاد ظهر شنبه در آیین آغاز سرشماری نفوس و مسکن در استان آذربایجان غربی اظهار کرد: در آبان ماه جاری،‌ ۱۰۴ آمار گیر در استان نسبت به اخذ اطلاعات ۵۵ هزار خانوار استان با مراجعه حضوری اقدام خواهند کرد.

وی افزود: همچنین در این مدت پیامک هایی به برخی خانوارها ارسال خواهد شد که باید هم استانی ها در بازه زمانی ۱۰ روزه به سامانه دولت هوشمند من مراجعه کرده و اطلاعات خود را تکمیل کنند.

علی نژاد اضافه کرد: این سرشماری پس از گذشت ۱۰ سال از آخرین دوره با روش جدید «ثبتی‌مبنا» و به شیوه ترکیبی با اتکا به اطلاعات سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی، خوداظهاری اینترنتی شهروندان و عملیات میدانی مأموران اجرا خواهد شد و مردم برای مشارکت در آن نیازی به مراجعه حضوری گسترده ندارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی ادامه داد: مرحله خوداظهاری اینترنتی از نیمه دوم مهرماه از طریق درگاه ملی خدمات دولت هوشمند آغاز شده و افرادی که برای این مرحله انتخاب شده‌اند، از طریق پیامک به آنان اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی اضافه کرد: عملیات میدانی نیز برای جمع آوری اطلاعات خانواری که در سامانه‌های ثبتی ناقص است یا وجود ندارد از دوم آبان تا پایان آبان‌ماه در سطح شهرستان‌های استان ادامه خواهد داشت.

علی نژاد یادآوری کرد: برای این سرشماری ۲ هزار و ۸۲۷ حوزه شهری و روستایی در استان در نظر گرفته شده که ۸۹۸ حوزه آن مربوط به شهرستان ارومیه است.

وی گفت: نتایج نهایی سرشماری پس از طی مراحل پردازش و کنترل داده‌ها، در اسفند ۱۴۰۵ و فروردین سال آینده استخراج و منتشر خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی افزود: نتایج این سرشماری به‌طور مستقیم در تدوین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، اسناد آمایش سرزمین و اسناد توسعه شهرستان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و سرشماری عمومی نفوس و مسکن به بنیادی‌ترین رویداد آماری کشور و مهم‌ترین مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای آینده استان و کشور است.

عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن همزمان با سراسر کشور با حضور استاندار آذربایجان غربی در این استان آغاز شد تا اطلاعات ۵۵ هزار خانوار به صورت حضوری توسط آمارگیران جمع آوری شود.