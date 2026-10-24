هواشناسی: وضعیت جوی اصفهان تا پایان هفته ناپایدار است

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی با گذر ریز موج‌ها طی این هفته در بیشتر مناطق استان در ساعات بعدازظهر شاهد رشد ابر گاهی وزش باد شدید خواهیم بود.

وی ادامه داد: طی امروز شنبه و یکشنبه در مناطقی از غرب، شمال و جنوب استان در ساعات عصر و شب، رگبار پراکنده و احتمال رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: در نیمه غربی استان انتظار تند باد و توفان لحظه ای در ساعات بعدازظهر وجود دارد که در مناطق مستعد با خیزش گردوخاک به صورت محلی همراه است.

امینی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اضافه کرد: روند کاهش دما بطورجزیی تا پایان هفته ادامه دارد.

وی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان امروز بین ۲۷ و ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

به گفته رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، امروز خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۰ درجه و بویین میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان ثبت شدند.