به گزارش خبرگزاری مهر، سربازان گمنام امام زمان(عج) در قرارگاه نجف اشرف و تیپ انصارالرسول(ص) نیروی زمینی سپاه از شناسایی و انهدام یک تیم ۲ نفره وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه در غرب کشور خبر دادند.

بر اساس اعلام این مجموعه، در جریان عملیات انجام‌شده، محموله‌ای شامل تجهیزات ارتباطی و تسلیحاتی از افراد این تیم کشف و ضبط شده است.

در این عملیات، ۱۰ دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، ۱۰ قبضه سلاح کلاشینکف و پنج هزار فشنگ جنگی به دست نیروهای سپاه افتاده است. این اقدام پس از رصد تحرکات مرزی و منطقه‌ای و با اتکا به اشراف اطلاعاتی انجام شده است.

در بخشی از اظهارات اولیه یکی از افراد دستگیرشده، به نحوه برقراری ارتباط با عوامل این شبکه از طریق فضای مجازی اشاره شده است. وی مدعی شده که پیش از این به همراه پسرخاله‌اش در زمینه قاچاق کالا فعالیت داشته و حدود ۱۰ روز پیش از طریق پیام‌رسان تلگرام، فردی ناشناس که خود را ساکن کردستان معرفی کرده، با او ارتباط گرفته است.

به گفته این فرد، ارتباط اولیه با احوالپرسی و جلب اعتماد آغاز شده و سپس پیشنهاد جابه‌جایی بسته‌ای در ازای دریافت پول به وی ارائه شده است. او همچنین اظهار کرده که به همراه پسرخاله‌اش برای انتقال بسته اقدام کرده، اما در نهایت توسط نیروهای اطلاعاتی سپاه دستگیر شده‌اند.

این فرد در ادامه اظهارات خود با ادعای گرفتار شدن ناخواسته در دام این شبکه، از مردم و جوانان خواسته است نسبت به پیشنهادهای مشکوک در فضای مجازی هوشیار باشند و فریب وعده‌های مالی را نخورند.

در پایان این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است هرگونه تحرک مشکوک یا اطلاعات مرتبط با مسائل امنیتی را در اسرع وقت از طریق ستاد خبری ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه گزارش کنند.