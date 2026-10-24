حمایت از ولایت مسیر اصلاح جامعه و آبادانی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی ظهر شنبه در آیین غبارروبی مزار مرحوم آیت‌الله سید محمد موسوی همدانی با گرامیداشت یاد و خاطره این عالم مجاهد، اظهار کرد: حکومت اسلامی علاوه بر وظیفه ذاتی خود در تامین امنیت باید با تمام توان برای بهبود وضعیت اقتصاد، مسکن و اشتغال مردم تلاش کند.

وی آرامش امروز جامعه را مرهون مجاهدت‌های شبانه‌روزی نیروهای مسلح و بسیجیان غیور در مرزهای کشور دانست و افزود: امنیت پایدار کنونی حاصل ایثار این عزیزان است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا (س) خاطرنشان کرد: دفاع آن حضرت از ولایت در حقیقت دفاع از مسیر تحقق اهداف عالیه حکومت اسلامی بود و حمایت از ولایت نیز پشتیبانی از راه عدالت و سعادت جامعه به شمار می‌رود.

آیت‌الله شعبانی موثقی در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از خدمات و منش مرحوم آیت‌الله موسوی همدانی، حفظ سلامت اخلاقی در دوران تصدی مسئولیت‌های سنگین را از ویژگی‌های برجسته ماندگار و اخلاقی آن مرحوم برشمرد.