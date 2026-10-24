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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

حمایت از ولایت مسیر اصلاح جامعه و آبادانی کشور است

حمایت از ولایت مسیر اصلاح جامعه و آبادانی کشور است

همدان-نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: حمایت از ولایت به معنای پشتیبانی از مسیر عدالت، سعادت، اصلاح جامعه و آبادانی کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی ظهر شنبه در آیین غبارروبی مزار مرحوم آیت‌الله سید محمد موسوی همدانی با گرامیداشت یاد و خاطره این عالم مجاهد، اظهار کرد: حکومت اسلامی علاوه بر وظیفه ذاتی خود در تامین امنیت باید با تمام توان برای بهبود وضعیت اقتصاد، مسکن و اشتغال مردم تلاش کند.

وی آرامش امروز جامعه را مرهون مجاهدت‌های شبانه‌روزی نیروهای مسلح و بسیجیان غیور در مرزهای کشور دانست و افزود: امنیت پایدار کنونی حاصل ایثار این عزیزان است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا (س) خاطرنشان کرد: دفاع آن حضرت از ولایت در حقیقت دفاع از مسیر تحقق اهداف عالیه حکومت اسلامی بود و حمایت از ولایت نیز پشتیبانی از راه عدالت و سعادت جامعه به شمار می‌رود.

آیت‌الله شعبانی موثقی در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از خدمات و منش مرحوم آیت‌الله موسوی همدانی، حفظ سلامت اخلاقی در دوران تصدی مسئولیت‌های سنگین را از ویژگی‌های برجسته ماندگار و اخلاقی آن مرحوم برشمرد.

کد مطلب 6988179

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