به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا سماواتی با اشاره به ضرورت بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی، اظهار کرد: بررسی مشکلات این فعالان و رفع موانع ناشی از فرآیندهای مالیاتی در شرایط کنونی و در چارچوب قوانین و مقررات با جدیت دنبال می‌شود.

وی کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و کمک به حفظ پایداری فعالیت‌های اقتصادی کشور به ویژه در جزیره کیش با توجه به شرایط خاص کشور را از مهم‌ترین دلایل اجرای این طرح برشمرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان، افزود: با توجه به اختیارات تفویض شده از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه بخشودگی جرائم مالیاتی میزان بخشودگی با توجه به عملکرد مؤدیان و نوع جرائم از جمله جرائم مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، متفاوت است.

امکان تقسیط بدهی‌های مالیاتی فعالان اقتصادی

سماواتی با اشاره به امکان بررسی و تقسیط بدهی‌های مالیاتی فعالان اقتصادی، بیان کرد: در مواردی که بدهی‌های مالیاتی به مرحله عملیات اجرایی رسیده باشد، تلاش می‌کنیم با تقسیط بدهی‌ها در چارچوب ضوابط قانونی از اجرای اقدامات اجرایی و ایجاد مشکلات بیشتر برای فعالان اقتصادی جلوگیری کنیم.

وی تأکید کرد: رسیدگی به مسائل مالیاتی کسب‌وکارها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش مشکلات آنان با هدف حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کیش دنبال می‌شود.