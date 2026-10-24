به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان و آغاز سرشماری نفوس و مسکن به روش ثبتی مبنا در استان مرکزی اظهار کرد: نتایج مطالعات و اولویت‌بندی مشکلات استان باید هرچه سریع‌تر در فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ لحاظ شود.

وی افزود: دو سال پیش، با همکاری دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها، مسائل و اولویت‌های مناطق در سطوح روستا، بخش و شهرستان شناسایی و تدوین شد که نتایج مطلوبی به همراه داشت.

ابراهیمی تصریح کرد: در این الگو، مسائل با مشارکت مردم و مسئولان محلی و از طریق تعامل دوسویه سطوح اجرایی، شناسایی و بر اساس اولویت‌ها، راهکارهای متناسب برای رفع آن‌ها تدوین شد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این فرآیند، مسائل و نیازهای مناطق مختلف با امتیازدهی و تعیین اولویت بررسی می‌شوند تا مشخص شود هر شهرستان و منطقه باید بر کدام مسائل اصلی تمرکز کند و چه اقداماتی برای رفع مشکلات آن در اولویت قرار گیرد.

ابراهیمی تاکید کرد: در فرآیند تدوین راهکارها باید همه ذی‌نفعان، از مردم و مسئولان محلی تا مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستانی و استانی، مشارکت داشته باشند و خروجی این همکاری صرفاً به شناسایی مشکلات محدود نشود، بلکه به برنامه‌های مشخص، قابل اجرا و دارای اولویت منتهی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در جمع‌بندی این مطالعات افزود: انتظار می‌رود با تکمیل این فرآیند، راهکارهای عملیاتی برای رفع مسائل استان در دو سطح ملی و استانی تدوین و پیگیری شود تا نتایج آن در بودجه سال ۱۴۰۶ انعکاس پیدا کند.

ابراهیمی بیان کرد: اگر این اقدامات به‌موقع به لایحه بودجه نرسد، احتمال دارد مطالعات انجام‌شده در حد اسناد و گزارش‌ها باقی بماند و فرصت تبدیل آن‌ها به اقدامات اجرایی از دست برود.