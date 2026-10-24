آغاز طرح سهمیه سوم بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان در کردستان

جلال حمه‌حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود ناترازی در تأمین فرآورده‌های نفتی، تاکنون هیچ جایگاه سوختی در استان کردستان به دلیل کمبود فرآورده تعطیل نشده و مجموعه شرکت ملی پخش برای تأمین پایدار سوخت و کاهش دغدغه مردم، راهکارهای مختلفی را دنبال می‌کند.

وی افزود: در پی دستور استاندار کردستان برای ساماندهی استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، طرح جدیدی در این زمینه تدوین و پس از بررسی‌های کارشناسی و هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی، در ستاد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأیید شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان با بیان اینکه آغاز اجرای طرح برای ابتدای آبان پیش‌بینی شده بود، تصریح کرد: از روز گذشته، اجرای طرح افزایش سهمیه بنزین و حذف کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌ها در استان کردستان آغاز شده است.

جزئیات سهمیه سوم بنزین

حمه‌حسنی درباره سهمیه‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح گفت: در شرایط فعلی، سهمیه اول بنزین خودروها ماهانه ۶۰ لیتر با نرخ یک‌هزار و ۵۰۰ تومان است که امکان ذخیره آن تا سه ماه و حداکثر ۱۸۰ لیتر وجود دارد سهمیه دوم نیز ۵۰ لیتر در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بر اساس طرح پیشنهادی، ۵۰ لیتر سهمیه سوم با نرخ هر لیتر ۱۰ هزار تومان برای خودروها در نظر گرفته می‌شود تا مصرف‌کنندگان پس از استفاده از سهمیه‌های قبلی، در صورت نیاز بتوانند از این سهمیه نیز استفاده کنند.

وی با اشاره به آثار مورد انتظار اجرای طرح بیان کرد: برآوردها نشان می‌دهد اجرای این شیوه می‌تواند بخش عمده مشکلات مردم استان در زمینه دسترسی به سوخت را برطرف کند و امکان مدیریت بهتر مصرف سهمیه سوم را فراهم آورد.

ساماندهی کارت‌های اضطراری و کاهش صف‌های جایگاه‌ها

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان با اشاره به مشکلات استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها گفت: در شرایط فعلی، شناسایی افرادی که به‌صورت مکرر از کارت‌های اضطراری در جایگاه‌های مختلف استفاده می‌کنند، دشوار است.

حمه‌حسنی افزود: اجرای طرح جدید می‌تواند امکان مدیریت دقیق‌تر مصرف سهمیه سوم را فراهم کرده و از استفاده مکرر و غیرمتعارف از کارت‌های اضطراری جلوگیری کند موضوعی که در کاهش اختلاف بر سر نوبت، تمام شدن سهمیه کارت جایگاه و مشکلات مربوط به توزیع سوخت مؤثر خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند صدور کارت سوخت اشاره کرد و گفت: متقاضیان برای دریافت کارت سوخت می‌توانند به سامانه fcs.niopdc.ir مراجعه کرده، مدارک مورد نیاز را بارگذاری و گزینه دریافت حضوری را انتخاب کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان افزود: در صورت انتخاب روش حضوری و فراهم بودن شرایط سامانه، امکان دریافت کارت سوخت در حدود ۲۴ ساعت در شهرستان مربوطه وجود دارد؛ البته زمان تحویل به تعداد درخواست‌ها و وضعیت سامانه نیز بستگی دارد.

حمه‌حسنی با بیان اینکه دستگاه‌های صدور آنی کارت سوخت در هفت شهرستان سنندج، سقز، بانه، کامیاران، بیجار، مریوان و قروه مستقر شده‌اند، از مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت، از جمله دارندگان خودروهای دوم و خودروهای دولتی، خواست برای دریافت کارت از طریق سامانه اعلام‌شده اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیان همچنین می‌توانند روش دریافت پستی را انتخاب کنند که در این صورت، تحویل کارت مطابق روال معمول انجام می‌شود و ممکن است زمان بیشتری نیاز داشته باشد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان در پایان اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴ هزار کارت سوخت در استان چاپ و به متقاضیان تحویل داده شده است و ارائه خدمات صدور و تحویل کارت همچنان ادامه دارد.