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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱

برگزاری مسابقات مهارتی سربازان استان بوشهر با رقابت در ۱۲ رشته تخصصی

برگزاری مسابقات مهارتی سربازان استان بوشهر با رقابت در ۱۲ رشته تخصصی

بوشهر- معاون هماهنگ کننده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: چهارمین دوره مسابقات مهارتی کارکنان وظیفه سپاه در استان بوشهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی غضنفری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه از برنامه‌های اولویت‌دار سپاه است و این مسابقات با هدف کشف استعدادهای مهارتی و آماده‌سازی سربازان برای ورود به بازار کار برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه در راستای سیاست‌های مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه و با تأکید بر آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در دوران خدمت سربازی، در دستور کار قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه سپاه قرار گرفته است.

عضو قرارگاه اجرایی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه استان بوشهر ادامه داد: این دوره از مسابقات با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، از جمله سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و جمعیت هلال احمر، در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می‌شود.

غضنفری با اشاره به جزئیات این رقابت‌ها بیان کرد: پس از برگزاری مرحله شهرستانی، مرحله استانی با اجرای دوره‌های آماده‌سازی و رقابت‌های عملی دنبال می‌شود و برگزیدگان نیز در مرحله کشوری با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: این مسابقات در ۱۲ رشته مهارتی و تخصصی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان توانمندی‌های عملی خود را در رشته‌های تعیین‌شده به نمایش می‌گذارند.

مهارت‌آموزی؛ زمینه‌ساز اشتغال پس از سربازی

معاون هماهنگ‌کننده سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر با تأکید بر اهمیت مهارت‌آموزی در آینده شغلی سربازان گفت: رشته‌های این مسابقات متناسب با نیازهای بازار کار و جامعه انتخاب شده‌اند تا کارکنان وظیفه بتوانند پس از پایان خدمت، از مهارت‌های کسب‌شده برای دستیابی به شغل و ایجاد اشتغال پایدار استفاده کنند.

غضنفری اضافه کرد: برای شرکت‌کنندگان، گواهینامه معتبر مهارتی در نظر گرفته شده و نفرات برتر نیز از مشوق‌هایی همچون مدال مسابقات، مرخصی تشویقی، بخشودگی بخشی از اضافه‌خدمت، تسهیلات خوداشتغالی و اولویت استخدام در برخی سازمان‌های همکار و عضو قرارگاه مهارت‌آموزی برخوردار خواهند شد.

وی در پایان با اشاره به رویکرد تربیتی و مهارت‌محور این برنامه خاطرنشان کرد: سپاه تلاش می‌کند با فراهم‌کردن فرصت یادگیری و تقویت توانمندی‌های حرفه‌ای کارکنان وظیفه، زمینه نقش‌آفرینی مؤثر آنان در آینده اقتصادی و اجتماعی استان و ورود موفق‌ترشان به زندگی شغلی پس از سربازی را فراهم کند.

کد مطلب 6988190

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