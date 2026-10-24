بیمارستان دندانپزشکی تبریز؛ ارائه خدمات با تعرفه دولتی و زیر دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، فرخ فرهادی بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های درمانی دانشکده دندانپزشکی تبریز اظهار کرد: این دانشکده به بیمارستان دندانپزشکی با حضور بهترین اساتید و متخصصین این حوزه مجهز است که به‌عنوان مجهزترین بیمارستان دندانپزشکی در شمال‌غرب کشور شناخته می‌شود.

وی افزود: این دانشکده با برخورداری از ۳۰۰ یونیت دندانپزشکی، همچون گذشته آماده ارائه خدمات درمانی به شهروندان است. تمامی خدمات ارائه‌شده در این مرکز با تعرفه‌های دولتی و زیر دولتی انجام می‌شود.

فرهادی همچنین با اشاره به امکانات تخصصی این مجموعه خاطرنشان کرد: بیمارستان دندانپزشکی تبریز دارای اتاق‌های عمل است که برای انجام درمان‌های خاص و ارائه خدمات به افرادی که از فوبیای دندانپزشکی یعنی ترس شدید از درمان‌های دندانپزشکی رنج می‌برند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.