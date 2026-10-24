به گزارش خبرنگار مهر،آیین بزرگداشت روز ملی کارشناس رسمی دادگستری در استان تهران برگزار شد.

علیرضا هوائی، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، در آیین بزرگداشت روز ملی کارشناس رسمی دادگستری، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از حضور مسئولان، قضات و کارشناسان در این مراسم قدردانی کرد.

وی با اشاره به حضور جمعی از مسئولان کشور، از جمله نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و جمعی از قضات و مدیران، اظهار کرد: حضور گسترده کارشناسان در این مراسم نشان‌دهنده ظرفیت تخصصی، انسجام و توانمندی جامعه کارشناسان رسمی دادگستری است.

هوائی با بیان اینکه بخش مهمی از دستاوردهای کانون مرهون مشارکت و همراهی کارشناسان است، افزود: جامعه کارشناسان رسمی دادگستری مجموعه‌ای متحد و برخوردار از دانش و تجربه تخصصی است که می‌تواند ظرفیت‌های علمی و حرفه‌ای خود را در اختیار بخش‌های مختلف کشور قرار دهد.

توسعه خدمات الکترونیکی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در ادامه، توسعه خدمات الکترونیکی را از جمله اقدامات این مجموعه برشمرد و گفت: در گام نخست، وب‌سایت کانون بازطراحی و خدماتی از جمله فرآیندهای مرتبط با مرخصی کارشناسان به آن اضافه شده است.

وی با اشاره به برنامه کانون برای گسترش این خدمات تصریح کرد: در ادامه، بخش‌های دیگری از خدمات کانون، از جمله امور رفاهی، اعطای صلاحیت‌های کارشناسی و فرآیندهای مرتبط با تهیه و تنظیم گزارش‌های کارشناسی نیز به سامانه الکترونیکی اضافه خواهد شد.

به گفته هوائی، این خدمات در قالب «میز خدمت» توسعه می‌یابد تا کارشناسان برای انجام امور اداری و پیگیری درخواست‌های خود، کمتر ناچار به مراجعه حضوری به کانون باشند.

تسهیل فرآیند پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان

هوائی همچنین از پیگیری برای تسهیل فرآیند پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر، برای دریافت برخی مبالغ کارشناسی، حتی در مبالغ پایین، کارشناسان ناچارند به مراجع قضایی مراجعه کنند تا فیش‌های مربوط تأیید و مهر شود و سپس مدارک به سامانه کانون بازگردد.

وی افزود: زیرساخت الکترونیکی کانون برای انجام این فرآیند از پیش آماده شده بود، اما در مقطعی با اختلالاتی مواجه شد که اکنون برطرف شده است.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با اشاره به توافق‌های انجام‌شده با قوه قضاییه برای اصلاح این روند گفت: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، پس از ارائه نظریه کارشناسی، با ارسال نامه و اعلام اسامی اعضای هیئت کارشناسی، وجوه مربوط حداکثر ظرف یکی دو روز به حساب کانون واریز خواهد شد و در نتیجه، نیاز به مراجعه حضوری کارشناسان برای پیگیری این فرآیند برطرف می‌شود.

تسهیل ورود کارشناسان به محاکم قضایی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات پیشین کارشناسان هنگام ورود به محاکم قضایی اشاره کرد و گفت: در گذشته، فرآیند احراز هویت و ورود کارشناسان به برخی مراجع قضایی با تشریفات و دشواری‌هایی همراه بود.

هوائی ادامه داد: در همین راستا، از سال ۱۴۰۲ توافق‌هایی با قوه قضاییه انجام شد و با تأمین زیرساخت‌های لازم، امکان استفاده از کارت شناسایی کانون برای احراز هویت الکترونیکی کارشناسان فراهم شد.

وی توضیح داد: بر اساس این سازوکار، کارشناسان با قرار دادن کارت شناسایی خود روی دستگاه مربوط، احراز هویت می‌شوند و پس از تطبیق تصویر چهره، می‌توانند بدون نیاز به طی تشریفات اضافی وارد مرجع قضایی شوند و امور کارشناسی خود را انجام دهند.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح در مراجع قضایی مختلف ادامه خواهد یافت تا زمینه تسهیل تردد، کاهش مراجعات غیرضروری و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به کارشناسان رسمی دادگستری فراهم شود.