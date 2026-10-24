حجت‌الاسلام سیدعلی طباطبایی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) الگویی بی‌نظیر برای بشریت است و وجود مبارک ایشان سرچشمه خیر و برکت به شمار می‌رود. خداوند را شاکریم که در عصر حاضر، نام فاطمه و زهرا همچنان زینت‌بخش نام فرزندان ماست و محبت این بانوی بزرگوار در دل مردم جای دارد.

وی افزود: حضرت زهرا (س) مظهر خیر کثیر است و ما باید در ایام فاطمیه از سیره و زندگی ایشان درس بگیریم و تلاش کنیم وجودمان برای دیگران منشأ خیر و برکت باشد. محبت به حضرت فاطمه (س) و الگو گرفتن از سیره ایشان، فرصتی برای تقویت معنویت و حرکت در مسیر بندگی خداوند است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد شهید شهرستان‌های استان تهران خاطرنشان کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) نه‌تنها برای پدر بزرگوارشان، پیامبر اکرم (ص)، مایه آرامش و محبت بودند، بلکه در زندگی مشترک نیز الگویی کم‌نظیر از همسرداری و اخلاق اسلامی به شمار می‌رفتند. پیامبر اکرم (ص) به وجود ایشان علاقه ویژه‌ای داشتند و حضرت فاطمه (س) جایگاهی ممتاز در خانواده و جامعه اسلامی داشتند.

طباطبایی‌نژاد تصریح کرد: امیرالمؤمنین علی (ع) درباره جایگاه حضرت زهرا (س) فرموده‌اند که هرگاه به چهره ایشان نگاه می‌کردند، غم و اندوه از دلشان برطرف می‌شد. این موضوع نشان‌دهنده نقش مهم زن در ایجاد آرامش در محیط خانواده است. زنان مسلمان می‌توانند با الگوگیری از اخلاق، وفاداری، محبت و رفتار حضرت زهرا (س)، در تحکیم بنیان خانواده نقش‌آفرین باشند.

وی بیان کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) در دفاع از ولایت، مسئولیت خود را به بهترین شکل انجام دادند و با وجود تمام سختی‌ها و رنج‌هایی که متحمل شدند، از مسیر دفاع از حق عقب‌نشینی نکردند. ایشان با حضور در میان مردم و روشنگری درباره حوادث آن دوران، نشان دادند که دفاع از حقیقت و ولایت، مسئولیتی مهم و تاریخی است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد شهید شهرستان‌های استان تهران ادامه داد: یکی از درس‌های مهم زندگی حضرت زهرا (س)، ایستادگی در مسیر حق و دفاع از ولایت است. ایشان با وجود شرایط دشوار جسمی و روحی، برای آگاه‌سازی مردم تلاش کردند و این سیره باید برای نسل امروز، به‌ویژه جوانان، الگو باشد.

طباطبایی‌نژاد اضافه کرد: ایام فاطمیه فرصتی برای بازخوانی این میراث ارزشمند و تجدید عهد با آرمان‌های اهل‌بیت (ع) است. همان‌گونه که حضرت زهرا (س) در مسیر دفاع از ولایت و ارزش‌های اسلامی از هیچ تلاشی دریغ نکردند، ما نیز باید در زندگی فردی و اجتماعی خود، اخلاق، مسئولیت‌پذیری و دفاع از ارزش‌های دینی را سرلوحه کار قرار دهیم.

وی یادآور شد: حضرت فاطمه زهرا (س) الگویی برای همه انسان‌ها هستند و حتی حضرت ولی‌عصر (عج) نیز در روایتی، دختر رسول خدا (ص) را الگویی نیکو برای خود معرفی کرده‌اند. این جایگاه نشان می‌دهد که سیره حضرت زهرا (س) محدود به یک دوره تاریخی نیست، بلکه چراغ راهی برای همه نسل‌هاست.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد شهید شهرستان‌های استان تهران بیان کرد: در شرایط کنونی نیز ملت ایران با تکیه بر باورهای دینی، اعتقادات مذهبی و فرهنگ ایثار و شهادت، بر ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری تأکید دارد. تجربه‌های تاریخی نشان داده است که انسجام اجتماعی و پایبندی به ارزش‌ها، از عوامل مهم پایداری جامعه در برابر دشواری‌هاست.

طباطبایی‌نژاد ادامه داد: در مواجهه با اخبار و تحولات سیاسی و نظامی، ضروری است مردم اخبار را از منابع معتبر دنبال کنند و از بازنشر شایعات و اطلاعات تأییدنشده بپرهیزند. در شرایط حساس، آگاهی، حفظ آرامش و توجه به اطلاع‌رسانی رسمی می‌تواند در جلوگیری از گسترش نگرانی‌های عمومی مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: فرهنگ ایثار و شهادت که از مکتب اهل‌بیت (ع) سرچشمه می‌گیرد، همواره یکی از مؤلفه‌های مهم هویت جامعه اسلامی بوده است. شهدا با فداکاری خود درس مسئولیت‌پذیری، وفاداری و دفاع از آرمان‌ها را به جامعه آموختند و زنده نگه داشتن یاد و راه آنان، وظیفه‌ای همگانی است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد شهید شهرستان‌های استان تهران تأکید کرد: ایام فاطمیه فرصتی برای بازگشت به سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، تقویت پیوندهای خانوادگی و اجتماعی و توجه بیشتر به مسئولیت‌های فردی و جمعی است. امیدواریم با الگوگیری از این بانوی بزرگوار، در مسیر خیر، خدمت به مردم و پاسداری از ارزش‌های دینی گام برداریم.