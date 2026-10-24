به گزارش خبرنگار مهر، جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، اعلام کرد که اکثریت بسیار بزرگی از فوتبال جهان از او حمایت می‌کنند اما پذیرفت که برای ترمیم روابط با اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) به گفتگوهای بیشتری نیاز است.

اینفانتینو از زمان افشای طرح لغوشده (FFE) در ماه ژوئیه، زیر فشار و انتقادهای شدیدی قرار گرفته است. با این حال او در ادامه توانسته موقعیت خود را تقویت کند و به نظر می‌رسد در ماه مارس برای آخرین دوره ریاستش بر نهاد حاکم بر فوتبال جهان انتخاب شود.

اینفانتینوی ۵۶ ساله که برای حضور در نخستین دوره جام جهانی و جشنواره زیر ۱۵ سال فیفا به باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان سفر کرده است بارها با درخواست استعفا از سوی الکساندر چفرین رئیس یوفا و نایب‌ رئیس فیفا و ویکتور مونتاگلیانی رئیس کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی مرکزی و کارائیب (کونکاکاف) و دیگر نایب‌رئیس فیفا، روبه‌رو شده است.

با این حال رئیس فیفا در پاسخ به پرسش‌هایی درباره توانایی ادامه فعالیت در این سمت و احتمال استعفایش پس از جنجال‌های مربوط به طرح FFE، موضعی قاطع گرفت.

اینفانتینو روز شنبه در باکو به خبرنگاران از جمله خبرنگار نشریه اتلتیک، گفت: من با رأی ۲۱۱ فدراسیون عضو از سراسر جهان انتخاب شدم. فکر می‌کنم نکته مهم این است که در سازمانی مانند فیفا، دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی وجود داشته باشد. اگر واقعاً به دموکراسی و فرایندهای دموکراتیک اعتقاد داریم و باور داریم که همه در سراسر جهان از رای و صدای یکسانی برخوردارند و فوتبال متعلق به همه است، باید دیدگاه‌های اکثریت بسیار بزرگ را نیز محترم بشماریم.

او در ادامه با اشاره به حمایت کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) از خود گفت: تازه از توکیو بازگشته‌ام. جایی که کنفدراسیون فوتبال آسیا حمایت کامل خود را از من اعلام کرد. پیش از آن نیز در کیپ‌ ورد بودم و تمام کشورهای عضو کنفدراسیون فوتبال آفریقا از من حمایت کردند. من با فدراسیون‌های مختلف در سراسر جهان گفتگو می‌کنم و طبیعتاً دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. درباره موضوعات مختلف، از جمله جام جهانی، اندازه و تعداد تیم‌ها، سهمیه‌بندی، تقویم مسابقات و مسائل تجاری، اختلاف نظرهایی مطرح می‌شود.

اینفانتینو افزود: جمع کردن همه این دیدگاه‌ها زیر یک سقف همیشه آسان نیست، اما باید به همه نظرات احترام بگذاریم. من نیز به تمام دیدگاه‌ها احترام می‌گذارم. در نهایت، این فدراسیون‌های عضو فیفا هستند که تصمیم می‌گیرند چه کسی رئیس باشد و فیفا چگونه اداره شود.

حمایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از اینفانتینو در شرایطی اعلام شده است که تنها کمی بیش از دو ماه پیش، شیخ سلمان بن ابراهیم آل‌خلیفه رئیس این کنفدراسیون نامه‌ای مشترک را به همراه چفرین و مونتاگلیانی امضا کرده بود که در آن خواستار استعفای رئیس فیفا شده بودند.

با این حال یوفا همچنان از حمایت از اینفانتینو خودداری کرده و در پی طرح FFE، پرونده‌ای حقوقی علیه او در آمریکا به جریان انداخته است. بر اساس این طرح، فیفا قصد داشت بخشی از مالکیت رقابت‌های خود، از جمله جام جهانی، را به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار کند. این پرونده حقوقی همچنان در جریان است.

اگرچه چفرین در نشست شورای فیفا در زوریخ سوئیس در ۱۵ اکتبر در کنار اینفانتینو دیده شد و با او دست داد و شب قبل نیز در ضیافت شام برگزارشده از سوی فیفا، همراه با تقریباً تمام اعضای دیگر شورای تصمیم‌گیرنده این نهاد حضور داشت، اما همچنان مخالفت خود را با ریاست اینفانتینو حفظ کرده است.

رئیس فیفا درباره چگونگی بهبود روابط با نهاد حاکم بر فوتبال اروپا گفت: همیشه گفته‌ام که از نظر من، با آغوشی باز، ذهنی باز و قلبی باز آماده گفت‌وگو با همه هستم؛ آماده‌ام با همه تعامل کنم تا ببینیم چه کاری می‌توان برای بهبود شرایط همه انجام داد. باید بپذیریم که فرایندهایی وجود دارند و این فرایندها دموکراتیک هستند. نمی‌توان همیشه همه را در همه‌جا راضی نگه داشت؛ هرچند من دوست دارم چنین اتفاقی بیفتد و تمام تلاشم را برای آن انجام می‌دهم. ما در فیفا نیز همین تلاش را می‌کنیم.

او تصریح کرد: اگر دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی وجود دارد، باید بتوانیم درباره آن‌ها گفتگو کنیم. تعامل داشته باشیم و یکدیگر را بهتر درک کنیم اینکه هر طرف از چه موضعی به موضوع نگاه می‌کند. شاید گاهی چیزی که کم داریم، همین گفت‌وگو، بحث و فرهنگ تبادل نظر باشد؛ حتی فرهنگ مخالفت کردن. اختلاف نظر هیچ اشکالی ندارد. هر روز در کشورهای مختلف جهان شاهد اختلاف دیدگاه هستیم. مخالفت کردن و داشتن نظرات متفاوت ایرادی ندارد، اما باید بتوانیم پس از آن به مسیر خود ادامه دهیم.

اینفانتینو همچنین در پاسخ به پرسشی درباره زمان پاسخ‌گویی به ۴۲ پرسش ارسال‌شده از سوی یوفا به فیفا به روند حقوقی در جریان اشاره کرد و گفت: در حال کار روی این موضوع هستیم و قطعاً به تمام پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ خواهیم داد. البته تا جایی که روند رسیدگی اجازه دهد و در محدوده‌ای که امکان‌پذیر باشد.