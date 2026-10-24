  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

تأکید آیت‌الله محامی بر برنامه‌ریزی فرهنگی برای اعضای پویش «جان‌فدا»

تأکید آیت‌الله محامی بر برنامه‌ریزی فرهنگی برای اعضای پویش «جان‌فدا»

زاهدان- نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان در دیدار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، بر ضرورت تدوین برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی متناسب با نیازهای اعضای پویش «جان‌فدا» تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، ظهر شنبه و هم‌زمان با سفر به سیستان‌وبلوچستان با آیت‌الله مصطفی محامی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زاهدان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، قمی با تشریح اهداف و برنامه‌های سفر خود به استان، به طرح‌ها و برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی درباره پویش «جان‌فدا» اشاره کرد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت این پویش برای تقویت مشارکت‌های مردمی تأکید داشت.

آیت‌الله محامی نیز با اشاره به ظرفیت گسترده نیروهای مشارکت‌کننده در این پویش، خواستار توجه ویژه به این مجموعه و طراحی برنامه‌های متنوع فرهنگی، تربیتی و اجتماعی متناسب با توانمندی‌ها و نیازهای آنان شد.

بررسی مسائل مرتبط با بودجه، شیوه‌های پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و نقش‌آفرینی مردم در اجرای برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی، از دیگر محورهای این دیدار بود. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور در این بخش نیز بر اهمیت تقویت مشارکت‌های مردمی برای تحقق اهداف فرهنگی تأکید کرد.

کد مطلب 6988229

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها