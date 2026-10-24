به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، ظهر شنبه و هم‌زمان با سفر به سیستان‌وبلوچستان با آیت‌الله مصطفی محامی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زاهدان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، قمی با تشریح اهداف و برنامه‌های سفر خود به استان، به طرح‌ها و برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی درباره پویش «جان‌فدا» اشاره کرد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت این پویش برای تقویت مشارکت‌های مردمی تأکید داشت.

آیت‌الله محامی نیز با اشاره به ظرفیت گسترده نیروهای مشارکت‌کننده در این پویش، خواستار توجه ویژه به این مجموعه و طراحی برنامه‌های متنوع فرهنگی، تربیتی و اجتماعی متناسب با توانمندی‌ها و نیازهای آنان شد.

بررسی مسائل مرتبط با بودجه، شیوه‌های پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و نقش‌آفرینی مردم در اجرای برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی، از دیگر محورهای این دیدار بود. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور در این بخش نیز بر اهمیت تقویت مشارکت‌های مردمی برای تحقق اهداف فرهنگی تأکید کرد.