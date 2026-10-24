صدور هشدار نارنجی هواشناسی؛ خطر سیلاب در هرمزگان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۵ هواشناسی و هشدار سطح زرد دریایی شماره ۴۴، اظهار کرد: از ظهر شنبه دوم آبان تا اواخر وقت یکشنبه سوم آبان ناپایداری‌های جوی در بخش‌هایی از استان هرمزگان تشدید می‌شود و احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق، توفان تندری، تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید وجود دارد.

وی افزود: این سامانه جوی در ساعات بعدازظهر و شب فعالیت بیشتری خواهد داشت و در برخی مناطق می‌تواند موجب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به مناطق تحت تأثیر این سامانه، بیان کرد: شهرستان‌های حاجی‌آباد، بشاگرد، بستک، بندرعباس، رودان، میناب، خمیر، بندرلنگه، قشم و سواحل شمالی تنگه هرمز تحت تأثیر این مخاطره جوی قرار می‌گیرند.

حسن‌زاده آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، طغیان رودخانه‌های فصلی، وقوع صاعقه و توفان تندری، کاهش موقت دید افقی و احتمال خسارت به سازه‌های سبک و محصولات کشاورزی را از آثار این سامانه برشمرد.

وی از شهروندان خواست از توقف و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها خودداری کنند و با توجه به احتمال وقوع سیلاب و صاعقه از فعالیت‌های کوهنوردی و چرای دام در مناطق مرتفع بپرهیزند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان همچنین بر ضرورت پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و خودداری از توقف در اطراف درختان فرسوده تأکید کرد.

مواج شدن دریا و احتمال اختلال در تردد شناورها

حسن‌زاده در ادامه با اشاره به صدور هشدار سطح زرد دریایی شماره ۴۴ هواشناسی، گفت: از بعدازظهر شنبه تا اواخر وقت یکشنبه احتمال وقوع تندبادهای لحظه‌ای، خیزش گردوخاک و مواج شدن موقتی دریا در ساعات بعدازظهر و شب وجود دارد.

وی افزود: در این مدت با گسترش ابرهای همرفتی ارتفاع موج در سواحل شمالی تنگه هرمز ممکن است به حدود ۱۵۰ سانتی‌متر برسد.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، مناطق ساحلی بندرعباس، قشم، هرمز، هنگام، لارک، خمیر، بندرلنگه و سیریک تحت تأثیر این شرایط دریایی قرار خواهند گرفت.

وی اختلال در تردد و فعالیت‌های دریایی احتمال آسیب به شناورها به ویژه شناورهای سبک، پاره شدن تورهای صیادی، آسیب به قفس‌های پرورش ماهی و اختلال در تردد شناورهای مسافربری و کشتی‌های تجاری را از پیامدهای احتمالی این مخاطره عنوان کرد.

حسن‌زاده در پایان از فعالان دریایی خواست از تردد شناورهای سبک و صیادی و انجام فعالیت‌های تفریحی و شنا در تنگه هرمز خودداری کنند و با جلوگیری از خروج شناورها از مبادی غیرمجاز تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها را در دستور کار قرار دهند.