به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان به میزبانی آستانه قزاقستان، علی اسکو در وزن ۷۷ کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی به مصاف سنان سلیمان‌اف نایب قهرمان جهان از آذربایجان رفت که این مسابقه با نتیجه ۲ بر صفر به سود حریف آذربایجانی به پایان رسید و او از صعود به فینال بازماند و به مرحله رده‌بندی راه پیدا کرد.

اسکو در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر چپائوسکاس از لیتوانی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر یک یریسکلدی مکساتبک اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر یک روبرت فریتش از مجارستان را شکست داد.