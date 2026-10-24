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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۰۳

کشتی فرنگی جهان - قزاقستان

علی اسکو فینالیست نشد؛ برنز در انتظار فرنگی‌کار ایران

علی اسکو فینالیست نشد؛ برنز در انتظار فرنگی‌کار ایران

علی اسکو فرنگی‌کار وزن ۷۷ کیلوگرم کشورمان در مرحله نیمه نهایی با شکست مقابل حریف آذربایجانی به رده‌بندی راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان به میزبانی آستانه قزاقستان، علی اسکو در وزن ۷۷ کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی به مصاف سنان سلیمان‌اف نایب قهرمان جهان از آذربایجان رفت که این مسابقه با نتیجه ۲ بر صفر به سود حریف آذربایجانی به پایان رسید و او از صعود به فینال بازماند و به مرحله رده‌بندی راه پیدا کرد.

اسکو در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر چپائوسکاس از لیتوانی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر یک یریسکلدی مکساتبک اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر یک روبرت فریتش از مجارستان را شکست داد.

کد مطلب 6988241
سیده فرزانه شریفی

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