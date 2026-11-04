به گزارش خبرنگار مهر، تأمین هزینه‌های زندگی فرزندان، از خوراک و پوشاک گرفته تا آموزش، درمان و فراهم‌کردن شرایط رشد، از مهم‌ترین مسئولیت‌هایی است که خانواده با آن روبه‌روست. بااین‌حال، در بسیاری از اختلاف‌های خانوادگی، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: کدام‌یک از این هزینه‌ها از نظر شرعی بر عهده والدین است و کدام‌یک در محدوده احسان، حمایت عاطفی یا مسئولیت اخلاقی قرار می‌گیرد؟ آیا پدر موظف است تمام خواسته‌های فرزند را تأمین کند؟ آیا درآمد مستقل مادر، مسئولیت مالی پدر را از بین می‌برد؟ و اگر پدر توان پرداخت هزینه‌های فرزند را نداشته باشد، چه کسی باید این مسئولیت را بر عهده بگیرد؟

این پرسش‌ها در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش افزایش یافته و خانواده‌ها ناچارند میان نیازهای ضروری و خواسته‌های غیرضروری فرزندان تفاوت بگذارند. گاهی والدین هزینه‌های مادی را تمام مسئولیت خود می‌دانند و گاهی نیز از سوی فرزندان انتظار می‌رود همه امکاناتی را که در خانواده‌های دیگر وجود دارد، به‌عنوان حق مسلم خود مطالبه کنند. در چنین وضعیتی، شناخت مرز میان تکلیف شرعی، الزام قانونی و مسئولیت اخلاقی می‌تواند از اختلاف‌های بی‌مورد جلوگیری کند.

در فقه اسلامی، تأمین نیازهای فرزند ذیل بحث «نفقه» بررسی می‌شود؛ اما نفقه به معنای تأمین هر خواسته‌ای که فرزند مطرح می‌کند نیست. این تکلیف، شرایط و حدود مشخصی دارد و باید با توجه به نیاز واقعی، عرف زندگی، شأن فرد و توانایی مالی شخص مسئول ارزیابی شود. در کنار این الزام فقهی، مسئولیت تربیتی و اخلاقی والدین نیز مطرح است؛ مسئولیتی که دامنه آن لزوماً به هزینه‌های مالی محدود نمی‌شود.

نفقه؛ حقی که با سلیقه والدین از بین نمی‌رود

در احکام فقهی، نفقه فرزند یکی از تکالیف مالی خویشاوندی است. بر اساس توضیح‌المسائل مراجع عظام نفقه فرزند، چه پسر و چه دختر، با تحقق شرایط لازم بر عهده پدر است. اگر پدر در قید حیات نباشد یا توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد، مسئولیت بر اساس ترتیب و شرایط مقرر به دیگر خویشاوندان منتقل می‌شود.

این حکم نشان می‌دهد که مسئولیت تأمین نیازهای اساسی فرزند، صرفاً یک تصمیم شخصی یا لطف والدین نیست. اگر شرایط وجوب نفقه فراهم باشد، پدر نمی‌تواند تنها به دلیل اختلاف با فرزند، نارضایتی از رفتار او یا تمایل به کاهش هزینه‌های زندگی، از تأمین نیازهای واجب خودداری کند. البته، این به معنای بی‌اثر بودن تمام شرایط زندگی و رفتار طرفین در همه احکام خانوادگی نیست؛ بلکه اصل آن است که تکلیف نفقه باید بر اساس ضوابط شرعی بررسی شود، نه صرفاً بر مبنای رضایت یا نارضایتی شخصی.

نکته مهم دیگر، تفاوت میان نفقه واجب و حمایت مالی فراتر از آن است. ممکن است پدری برای فرزندش خودروی گران‌قیمت بخرد، هزینه سفر تفریحی او را بپردازد یا امکاناتی بیش از نیاز متعارف فراهم کند. این اقدامات می‌توانند مصداق محبت و بخشندگی باشند، اما از این موضوع نمی‌توان نتیجه گرفت که تمام این هزینه‌ها شرعاً واجب‌اند. در مقابل، ندادن یک خواسته تجملی را نیز نباید با محروم‌کردن فرزند از نفقه ضروری یکسان دانست.

بنابراین، تشخیص مسئولیت مالی والدین به تفکیک نیازها وابسته است. خوراک، پوشاک و مسکن از مصادیق روشن نفقه‌اند؛ اما درباره هزینه‌های دیگری مانند تحصیل، درمان یا امکانات خاص باید شرایط، ضرورت و ضوابط فقهی مربوط را نیز در نظر گرفت.

چه چیزهایی در دایره نفقه قرار می‌گیرند؟

در توضیح‌المسائل جامع آیت‌الله سیستانی، نفقه خویشاوند واجب‌النفقه شامل نیازهایی معرفی شده است که شخص به‌طور متعارف و متناسب با شأن خود، بدون اسراف و تبذیر، به آن‌ها احتیاج دارد. غذا، پوشاک، مسکن و اثاث منزل از نمونه‌های این نیازها هستند. همچنین، اگر تحصیل فرزند با توجه به شرایط اجتماعی و زندگی او عرفاً ضروری باشد، تأمین هزینه آن می‌تواند از موارد نفقه واجب به شمار آید.

این معیار، از دو برداشت نادرست جلوگیری می‌کند. نخست اینکه نفقه را به حداقل زنده‌ماندن تقلیل دهیم؛ گویی والدین فقط موظف‌اند مقداری غذا و پوشاک فراهم کنند، حتی اگر این میزان با شرایط متعارف زندگی فرزند تناسب نداشته باشد. دوم اینکه هر هزینه‌ای را که فرزند مفید یا مطلوب می‌داند، الزاماً بر عهده والدین قرار دهیم. معیار فقهی، نیاز متعارف و متناسب با شأن است، نه صرفاً خواسته فرد و نه حداقل ممکن برای ادامه حیات.

برای مثال، اگر تحصیل‌کردن برای آنکه فرزند بتواند در آینده شغل مناسبی به دست آورد یا از تربیت اجتماعی و دینی متناسب برخوردار شود، در شرایط او ضروری باشد، هزینه‌های مربوط می‌تواند در قلمرو نفقه قرار گیرد.با این‌حال، از این حکم نمی‌توان نتیجه گرفت که پرداخت هزینه هر رشته تحصیلی، هر دانشگاه گران‌قیمت یا هر دوره آموزشی خاصی در همه شرایط واجب است. ضرورت تحصیل، وضعیت مالی خانواده، امکانات در دسترس و شرایط اجتماعی در تشخیص مصداق اثر دارند.

مسئولیت والدین در قبال فرزند، تنها به پرداخت هزینه‌های جاری زندگی محدود نمی‌شود؛ زیرا در دوران کودکی، فرزند ممکن است مالک اموالی باشد، اما توانایی اداره و حفاظت مستقل از دارایی خود را نداشته باشد. آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی درباره انتقال ملک فرزند توسط پدر، بدون رعایت مصلحت او، تصریح کرده‌اند که تصرف در مال فرزند بدون رعایت مصلحت وی جایز نیست و معامله‌ای که با این شرایط انجام شود، باطل است. این حکم نشان می‌دهد که ولایت و اختیار والدین بر امور مالی کودک، امتیازی برای بهره‌برداری شخصی از دارایی او نیست؛ بلکه مسئولیتی همراه با رعایت مصلحت و حقوق فرزند است. در زندگی امروز که ممکن است دارایی کودک از طریق ارث، هدیه، حساب بانکی یا انتقال ملک شکل بگیرد، این اصل اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و یادآور می‌شود که والدین باید در کنار تأمین نیازهای فرزند، از حقوق مالی و آینده اقتصادی او نیز مراقبت کنند.

در حوزه درمان نیز باید میان نیاز درمانی ضروری و هزینه‌های اختیاری تفاوت گذاشت. اگر فرزند به درمانی نیاز داشته باشد که عرفاً برای حفظ سلامت یا رفع بیماری او ضروری است، نمی‌توان آن را صرفاً یک خواسته شخصی تلقی کرد. اما درباره درمان‌های انتخابی، خدمات غیرضروری یا امکاناتی که هزینه آن‌ها به‌مراتب بیش از نیاز متعارف است، باید شرایط مورد بررسی قرار گیرد. در هر مورد خاص، تشخیص حدود تکلیف می‌تواند به نظر مرجع تقلید و جزئیات وضعیت وابسته باشد.

همین منطق درباره مسکن و پوشاک نیز صادق است. نفقه به معنای تأمین خانه‌ای با هر اندازه و هر سطح امکانات نیست؛ اما الزام به تأمین نیازهای ضروری را نیز نمی‌توان با انتخاب ارزان‌ترین و نامتناسب‌ترین گزینه توجیه کرد. معیار، تناسب با شأن و نیاز واقعی است، نه مسابقه در مصرف و نه محروم‌سازی از امکانات لازم.

مسئولیت پدر و مادر یکسان است؟

یکی از پرسش‌های مهم این است که آیا تکلیف مالی پدر و مادر در برابر فرزندان دقیقاً یکسان است. پاسخ به این پرسش نیازمند تفکیک میان مسئولیت شرعی، مسئولیت اخلاقی و مقررات قانونی است.

در فقه شیعه، نفقه فرزند در درجه نخست بر عهده پدر قرار دارد. اگر پدر در قید حیات نباشد یا توانایی مالی پرداخت نفقه را نداشته باشد، پدربزرگ پدری با رعایت ترتیب مقرر در حکم مطرح می‌شود و در صورت نبودن یا ناتوانی او، مسئولیت به مادر می‌رسد؛ جزئیات این ترتیب تابع شرایط و احتیاط‌های بیان‌شده در فتواست. بنابراین، صرف اینکه مادر درآمد مستقل دارد، به‌خودی‌خود مسئولیت اولیه پدر را از بین نمی‌برد.

در قانون مدنی ایران نیز ماده ۱۱۹۹، نفقه اولاد را در درجه نخست بر عهده پدر قرار داده و برای فوت یا ناتوانی او، ترتیب مشخصی از خویشاوندان را پیش‌بینی کرده است. مواد ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ نیز به شرایط نیازمندی دریافت‌کننده نفقه و توانایی مالی پرداخت‌کننده می‌پردازند. در نتیجه، در این زمینه باید میان داشتن درآمد از سوی مادر و انتقال قانونی مسئولیت نفقه تفاوت گذاشت؛ این دو موضوع به‌خودی‌خود معادل یکدیگر نیستند.

البته، قرارگرفتن تکلیف مالی در درجه نخست بر عهده پدر به معنای بی‌اهمیت بودن نقش مادر در تأمین نیازهای فرزند نیست. مادر ممکن است داوطلبانه یا از مسیرهای دیگر در هزینه‌های زندگی مشارکت کند و در شرایط خاص، طبق احکام مربوط، مسئولیت مالی نیز بر عهده او قرار گیرد. افزون بر این، مراقبت، تربیت، حمایت عاطفی و فراهم‌کردن محیط سالم برای رشد کودک، موضوعاتی گسترده‌تر از نفقه مالی‌اند و نباید همه مسئولیت والدین را به پرداخت پول فروکاست.

از سوی دیگر، باید میان تکلیف شرعی و الزام قانونی در پرونده‌های مشخص تفاوت گذاشت. ممکن است جزئیات دعوای نفقه، وضعیت حضانت، توانایی مالی، سن فرزند یا سایر شرایط بر شیوه رسیدگی قضایی اثر بگذارد. بنابراین، برای تصمیم‌گیری درباره یک اختلاف واقعی خانوادگی، بررسی قانون جاری و شرایط پرونده ضروری است.

اگر پدر توان مالی نداشته باشد چه می‌شود؟

در بحث نفقه، توانایی مالی پرداخت‌کننده اهمیت دارد. تکلیف شرعی را نمی‌توان بدون توجه به شرایط واقعی شخص، به‌گونه‌ای تفسیر کرد که تأمین نیازهای فرزند مستلزم فروپاشی کامل معیشت پرداخت‌کننده باشد. در عین حال، ادعای ناتوانی مالی نیز به‌تنهایی برای کنارگذاشتن مسئولیت کافی نیست؛ باید وضعیت واقعی درآمد، دارایی‌ها، هزینه‌های ضروری و تعهدات فرد بررسی شود.قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۹۸، توانایی پرداخت نفقه را با توجه به امکان تأمین آن بدون قرارگرفتن پرداخت‌کننده در مضیقه معیشتی ارزیابی می‌کند و در ماده ۱۱۹۹، در صورت فوت یا ناتوانی پدر، ترتیب مسئولیت خویشاوندان را مشخص می‌سازد. در فقه نیز انتقال تکلیف به دیگران تابع شرایط مقرر است و نمی‌توان آن را صرفاً با اعلام شفاهی ناتوانی یا اختلاف خانوادگی محقق‌شده دانست.

برای مثال، اگر پدری شغل خود را از دست داده و درآمد کافی برای تأمین هزینه‌های ضروری فرزند ندارد، باید وضعیت او و امکان ایفای تکلیف از سوی اشخاصی که در ترتیب شرعی بعدی قرار می‌گیرند، بررسی شود. اما اگر فرد توانایی پرداخت دارد و با وجود آن، هزینه‌های ضروری فرزند را صرف خواسته‌های غیرضروری خود می‌کند، مسئله متفاوت خواهد بود. تشخیص این دو وضعیت نیازمند بررسی واقعیت‌های اقتصادی است، نه قضاوت بر اساس ظاهر زندگی یا ادعاهای طرفین.

همچنین، مسئولیت نفقه را نباید با پرداخت تمام هزینه‌های زندگی فرزند در هر سطحی یکی دانست. ممکن است خانواده توان تأمین مدرسه‌ای بسیار گران‌قیمت یا سبک زندگی پرهزینه‌ای را نداشته باشد، اما همچنان موظف باشد نیازهای اساسی و هزینه‌های ضروری تحصیل و درمان را در حد مقرر تأمین کند. رعایت این تفکیک، هم از مطالبه‌های نامتناسب جلوگیری می‌کند و هم مانع آن می‌شود که عنوان ناتوانی مالی به پوششی برای تضییع حقوق فرزند تبدیل شود.

نفقه پایان مسئولیت والدین نیست

حتی اگر تمام هزینه‌های واجب فرزند پرداخت شود، مسئولیت والدین به‌طور کامل پایان نمی‌یابد. نفقه، یک تکلیف مالی مشخص است؛ اما تربیت، آموزش رفتار مسئولانه، حمایت عاطفی، ایجاد محیط امن و آماده‌کردن فرزند برای زندگی مستقل، در حوزه‌ای گسترده‌تر قرار می‌گیرند. ممکن است خانواده‌ای از نظر مالی امکانات فراوانی فراهم کند، اما به دلیل نبود ارتباط عاطفی یا بی‌توجهی به رشد اخلاقی فرزند، در ایفای بخشی از مسئولیت تربیتی خود ناکام بماند.

در مقابل، نباید از مسئولیت تربیتی برای نادیده‌گرفتن نیازهای مالی استفاده کرد. محبت و گفت‌وگو جایگزین تأمین نفقه واجب نیست؛ همان‌طور که پرداخت هزینه‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند همه وظایف اخلاقی والدین را پوشش دهد. این دو حوزه به هم مرتبط‌اند، اما نباید یکی را به جای دیگری نشاند.

همچنین، مسئولیت والدین به معنای برآوردن تمام خواسته‌های فرزند نیست. یکی از بخش‌های مهم تربیت، آموختن تفاوت میان نیاز و خواسته، مدیریت منابع، رعایت حقوق دیگران و پذیرش محدودیت‌های واقعی زندگی است. والدین می‌توانند در کنار تأمین نیازهای ضروری، درباره هزینه‌های اضافی با فرزندان گفت‌وگو کنند و به آنان بیاموزند که برخورداری از امکانات باید با توان مالی خانواده و مسئولیت‌پذیری متناسب باشد.

در فقه اسلامی، نگهداری و سرپرستی کودک صرفاً به معنای حضور فیزیکی او در کنار پدر یا مادر نیست؛ بلکه این مسئولیت باید با توجه به مصلحت و نیازهای واقعی کودک انجام شود. در احکام مربوط به اولاد، حضانت و نفقه مراجع تقلید می‌توان دید که مسائل مربوط به کودک در حوزه‌هایی مانند سرپرستی، نگهداری و تأمین نیازهای او بررسی شده است. اهمیت این تفکیک در جامعه امروز آن است که نباید نفقه را با تمام مسئولیت والدین یکی دانست: پرداخت هزینه‌های متعارف زندگی، یک بحث فقهی مشخص است؛ اما سلامت، امنیت، تربیت و مراقبت از کودک نیز در قلمرو مسئولیت خانوادگی قرار می‌گیرد و هرکدام باید با توجه به حکم و شرایط خود بررسی شود. بنابراین، حتی اگر والدین از نظر مالی وظیفه‌ای را انجام داده باشند، این امر به‌تنهایی به معنای انجام تمام مسئولیت‌های آنان در برابر فرزند نیست.

نگاه فقهی به مسئولیت مالی والدین بر تفکیک میان تکلیف واجب، توانایی مالی و نیاز متعارف استوار است. نفقه فرزند حقی نیست که بتوان آن را صرفاً به تصمیم شخصی والدین واگذار کرد؛ اما این حق نیز به معنای برخورداری نامحدود از هر نوع امکانات و هزینه‌ای نیست. معیارهای شرعی، شرایط واقعی زندگی و مقررات قانونی باید در کنار یکدیگر بررسی شوند تا هم از تضییع حق فرزند جلوگیری شود و هم مسئولیت والدین فراتر از حدود معتبر آن تفسیر نشود.خانواده سالم، خانواده‌ای نیست که صرفاً هزینه‌ها را پرداخت کند یا تمام خواسته‌های فرزندان را برآورده سازد؛ بلکه خانواده‌ای است که میان تأمین نیازهای ضروری، تربیت مسئولانه، محبت و رعایت واقعیت‌های اقتصادی توازن برقرار می‌کند. شناخت این مرزها می‌تواند اختلاف‌های خانوادگی را کاهش دهد و روشن سازد که در نگاه اسلامی، تأمین نیازهای اساسی فرزند نه لطفی اختیاری در همه شرایط، بلکه در موارد مقرر تکلیفی شرعی و مسئولیتی جدی است.