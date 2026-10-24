جمع آوری اطلاعات به صورت ثبتی و مبنا ، منجر به برنامه ریزی دقیق می شود

به گزارش خبرنگار وهر، رضا رحمانی ظهر شنبه در آیین آغاز عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا که به صورت بر خط توسط رییس جمهور همزمان در تمامی استان های کشور برگزار شد افزود: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا، تمامی اطلاعات اعم از ولادت، فوت، معاملات تجاری و اطلاعات فردی نظیر تحصیلات، اشتغال، ازدواج و طلاق، اطلاعات مربوط به سکونت و غیره به صورت برخط و آنلاین در سامانه واحد ثبت می شود و در اختیار مدیران و برنامه ریزان منطقه ای قرار می گیرد.

رئیس ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنای آذربایجان غربی با اشاره به اینکه اجرای سرشماری نفوس و مسکن به صورت ثبتی و مبنا منجر به تولید اطلاعات دقیق تر از وضعیت استان خواهد شد گفت: این مهم نیازمند دقت بیش از پیش آمارگیران و کارشناسان ناظر بر روند اجرای سرشماری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است.

وی نقش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در تولید اطلاعات و آمار دقیق را مهم عنوان کرد و گفت: اجرای طرح های مختلف آماری در طول سال و اجرای سرشماری های مختلف، سبب تولید اطلاعات و داده هایی می شود که در روند توزیع بودجه و امکانات در بین استان های کشور موثر است و منجر می شود که استان ها سهم عادلانه ای از اعتبارات دولتی را کسب نمایند.

رحمانی اظهار کرد: در هیمن راستا و در رابطه با شاخص های عدم توسعه یافتگی استان، آمار و اطلاعات دقیقی را در رابطه با نحوه توزیع عادلانه مالیات بر ارزش افزوده جمع آوری و به رییس جمهور محترم ارائه کردیم که ایشان نیز دستور رسیدگی دادند و این قدرت آمار دقیق و اطلاعات صحیح را در تصمیم سازی موثر معلوم می سازد.

وی افزود: به لحاظ برخورداری از منابع جزو پنج استان برتر کشور هستیم در صورتی که در بسیاری از شاخص های توسعه ای وضعیت خوبی نداریم و برای اینکه یک تعادل نسبی بین منابع و شاخص های برخورداری ایجاد شود نیازمند همت جدی مردم و مسئولان استان هستیم.

وی همچنین با اعلام اینکه در یک سال گذشته با همت و مسئولیت پذیری مردم استان اقدامات خوبی در حوزه های سرمایه گذاری و توسعه و پیشرفت استان شکل گرفته است، افزود: برای رشد و توسعه استان باید تمام مردم در هر جایگاهی که هستند، بسیج شوند و وظیفه مسئولان نیز بسترسازی و فراهم کردن زمینه های لازم برای شکل گیری توسعه است.

رحمانی اضافه کرد: اگر هر فرد در جای جای استان و در حوزه کاری که انجام می دهد نسبت به آن موضوع احساس مسئولیت کند آن موقع می توانیم اظهار کنیم که به سمت توسعه و جبران عقب ماندگی های استان گام برداشته ایم.

وی با تقدیر از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی در پیگیری روند جذب اعتبارات و اجرای طرح های عمرانی استانی گفت: این سازمان به عنوان بازوی اجرایی قوی دولت در استان عمل می کند و این مهم مرهون تلاش های صادقانه کارشناسان این سازمان است.