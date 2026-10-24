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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

دادستان اصفهان خواستار شناسایی شبکه‌های قاچاق سوخت شد

دادستان اصفهان خواستار شناسایی شبکه‌های قاچاق سوخت شد

دادستان اصفهان با تأکید بر ضرورت شناسایی ریشه‌های ساختاری قاچاق سوخت، برخورد با بارنامه‌های صوری، جعل اسناد حمل‌ونقل گفت:شبکه‌های قاچاق سوخت در استان شناسایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان، ظهر شنبه در دومین جلسه کمیته قضایی پیشگیری و مقابله با قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی، بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای نظارتی حوزه حمل‌ونقل و شناسایی خلأهایی تأکید کرد که امکان سوءاستفاده از سهمیه‌های سوخت و انتقال غیرقانونی فرآورده‌های نفتی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت سوخت به‌عنوان یکی از سرمایه‌های راهبردی کشور اظهار کرد: فرآورده‌های نفتی به دلیل ارزش اقتصادی و جایگاه راهبردی خود، همواره در معرض سوءاستفاده سودجویان قرار دارند و مقابله مؤثر با قاچاق این منابع نیازمند شناسایی دقیق شیوه‌های تخلف، اصلاح رویه‌های نظارتی و برخورد قانونی با عوامل دخیل در این چرخه است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تأکید بر لزوم بازنگری در نحوه نظارت بر اسناد حمل‌ونقل افزود: روش‌های نوظهور تخلف، از جمله جعل بارنامه‌ها و استفاده از اسناد غیرواقعی، باید به‌صورت جدی بررسی شود و آسیب‌های موجود در این حوزه با شناسایی نقاط ضعف و اصلاح فرایندها برطرف شود.

بارنامه‌های صوری؛ یکی از مسیرهای سوءاستفاده از سهمیه سوخت

موسویان با اشاره به برخی شیوه‌های مورد استفاده قاچاقچیان بیان کرد: صدور بارنامه‌های صوری، جعل اسناد حمل‌ونقل و دستکاری اطلاعات مربوط به پلاک وسایل نقلیه از جمله روش‌هایی است که برخی مجرمان برای انتقال سوخت خارج از مسیرهای قانونی و دور زدن سامانه‌های رسمی به کار می‌گیرند.

وی ادامه داد: در مواردی، سودجویان با استفاده از سهمیه سوخت اختصاص‌یافته به ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و ثبت پیمایش‌های غیرواقعی، زمینه انحراف سوخت تخصیصی از مسیر اصلی را فراهم می‌کنند؛ موضوعی که با توجه به ابعاد و شیوه اجرای آن می‌تواند در زمره قاچاق سازمان‌یافته قرار گیرد.

دادستان اصفهان تصریح کرد: مقابله با این تخلفات مستلزم نظارت دقیق بر سامانه‌های صدور بارنامه و تخصیص سوخت، تطبیق اطلاعات ثبت‌شده با عملکرد واقعی ناوگان و شناسایی موارد مغایرت میان اسناد حمل‌ونقل و پیمایش وسایل نقلیه است.

وی با تأکید بر اینکه صدور بارنامه‌های صوری و جعل پلاک و اسناد، حسب مورد، از مصادیق رفتارهای مجرمانه محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سوخت، نباید صرفاً به اتهام اصلی اکتفا کرد، بلکه لازم است ابعاد دیگر تخلف، از جمله جعل اسناد و سایر جرائم مرتبط نیز بررسی و در صورت احراز، اقدامات قانونی لازم انجام شود.

برخورد قضایی با ترک فعل دستگاه‌های مسئول

موسویان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت‌ها و تکالیف دستگاه‌های اجرایی مرتبط را مشخص کرده و موضوع ترک فعل مدیران و مسئولان در انجام وظایف قانونی نیز در این چارچوب قابل بررسی است.

وی افزود: چنانچه در روند مقابله با قاچاق، کوتاهی یا ترک فعل از سوی دستگاه‌های مسئول شناسایی شود، لازم است موضوع مستند و برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شود؛ چراکه دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات و قصورهای مرتبط با این حوزه جدیت دارد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تأکید بر ضرورت مقابله ریشه‌ای با قاچاق سوخت اظهار کرد: اقدامات مقابله‌ای نباید تنها به توقیف یک خودرو یا موتورسیکلت و برخورد با یک فرد محدود شود، بلکه باید مسیرهای انتقال غیرقانونی سوخت، شیوه‌های مورد استفاده، نقاط آسیب‌پذیر و افرادی که در شکل‌گیری و تداوم این چرخه نقش دارند، شناسایی شوند.

وی خاطرنشان کرد: دستیابی به نتیجه مؤثر در مبارزه با قاچاق سوخت، مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، بررسی دقیق عملکرد سامانه‌های مرتبط و پیگیری تخلفات در تمام مراحل زنجیره حمل‌ونقل و توزیع فرآورده‌های نفتی است.

در حاشیه این نشست، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان به همراه معاونان خود در امور حقوق عامه و دادسرای انقلاب از مرکز مدیریت راه‌های استان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت راه‌های استان اصفهان قرار گرفت.

کد مطلب 6988253

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