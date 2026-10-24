به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد حیدرزاده مدیر انتشارات خادمالرضا(ع) با اشاره به انتشار ششمین چاپ کتاب «مقتلالزهرا» همزمان با ایام فاطمیه اظهار کرد: این اثر به قلم حجتالاسلام علیرضا صادقیواعظ از پژوهشگران و خطبای حوزه علمیه تدوین شده و در ۹۲ صفحه در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.
وی با اشاره به محتوای کتاب گفت: «مقتلالزهرا» روایتی منظم و پیوسته از وقایع مربوط به هجوم به خانه حضرت فاطمه زهرا(س) تا زمان دفن آن حضرت را دربرمیگیرد و جزئیات این رخدادها را روایت میکند.
حیدرزاده با بیان اینکه این اثر حاصل چندین سال پژوهش در منابع معتبر شیعه و اهل سنت است، تصریح کرد: مستندات کتاب به ۴۶ منبع اختصاص دارد که نیمی از آنها از منابع اهل سنت و نیمی دیگر از منابع شیعه انتخاب شدهاند.
مدیر انتشارات خادمالرضا(ع) خاطرنشان کرد: تکیه بر منابع و اسناد تاریخی، از ویژگیهای این کتاب است که به بررسی وقایع مربوط به هجوم به خانه امیرالمؤمنین(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) تا شهادت و تدفین آن حضرت میپردازد.
وی با اشاره به ویژگیهای محتوایی و نگارشی این اثر بیان کرد: کتاب با نثری روان و خوشخوان، مصائب تاریخی شهادت حضرت صدیقه طاهره(س) را تبیین میکند و ترجمه فارسی روان آن نیز به سبک مقاتل قدیم، در زیر متن و با رنگی متمایز ارائه شده است.
حیدرزاده با اشاره به مخاطبان این کتاب افزود: این اثر میتواند برای علاقهمندان به معارف اهلبیت(ع)، پژوهشگران، خطبا و مداحان که در پی شناخت وقایع پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) هستند، مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ مقتلخوانی در ایام فاطمیه اظهار کرد: پرداختن به مقتل شهادت حضرت صدیقه طاهره(س) و پررنگتر شدن این سنت در مجالس مذهبی، از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیر انتشارات خادمالرضا(ع) همچنین گفت: این کتاب پیشتر به محضر رهبر شهید، مراجع عظام تقلید و علما ارائه شده و مورد تجلیل و تأیید بزرگان دین قرار گرفته است.
انتشار اثر با هدف تقویت معرفت فاطمی
حیدرزاده با اشاره به جایگاه ایام فاطمیه در رشد معنوی و خودسازی، به فرمایشی منسوب به قائد شهید امت با این مضمون که رزق معنوی یک سال خود را از ایام فاطمیه میگیرم، اشاره کرد و گفت: امیدواریم انتشار مجدد «مقتلالزهرا» در پاسداشت و احیای میراث فاطمی، تعظیم شعائر مذهبی و افزایش شناخت محبان اهلبیت(ع) از مصائب حضرت امابیها(س) مؤثر باشد.
قم- «مقتلالزهرا» با استناد به ۴۶ منبع شیعه و اهل سنت، روایتی پژوهشی و مستند از وقایع شهادت تا تدفین حضرت فاطمه زهرا(س) ارائه میدهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد حیدرزاده مدیر انتشارات خادمالرضا(ع) با اشاره به انتشار ششمین چاپ کتاب «مقتلالزهرا» همزمان با ایام فاطمیه اظهار کرد: این اثر به قلم حجتالاسلام علیرضا صادقیواعظ از پژوهشگران و خطبای حوزه علمیه تدوین شده و در ۹۲ صفحه در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.
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