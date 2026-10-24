به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد حیدرزاده مدیر انتشارات خادم‌الرضا(ع) با اشاره به انتشار ششمین چاپ کتاب «مقتل‌الزهرا» همزمان با ایام فاطمیه اظهار کرد: این اثر به قلم حجت‌الاسلام علیرضا صادقی‌واعظ از پژوهشگران و خطبای حوزه علمیه تدوین شده و در ۹۲ صفحه در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.



وی با اشاره به محتوای کتاب گفت: «مقتل‌الزهرا» روایتی منظم و پیوسته از وقایع مربوط به هجوم به خانه حضرت فاطمه زهرا(س) تا زمان دفن آن حضرت را دربرمی‌گیرد و جزئیات این رخدادها را روایت می‌کند.



حیدرزاده با بیان اینکه این اثر حاصل چندین سال پژوهش در منابع معتبر شیعه و اهل سنت است، تصریح کرد: مستندات کتاب به ۴۶ منبع اختصاص دارد که نیمی از آنها از منابع اهل سنت و نیمی دیگر از منابع شیعه انتخاب شده‌اند.



مدیر انتشارات خادم‌الرضا(ع) خاطرنشان کرد: تکیه بر منابع و اسناد تاریخی، از ویژگی‌های این کتاب است که به بررسی وقایع مربوط به هجوم به خانه امیرالمؤمنین(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) تا شهادت و تدفین آن حضرت می‌پردازد.



وی با اشاره به ویژگی‌های محتوایی و نگارشی این اثر بیان کرد: کتاب با نثری روان و خوش‌خوان، مصائب تاریخی شهادت حضرت صدیقه طاهره(س) را تبیین می‌کند و ترجمه فارسی روان آن نیز به سبک مقاتل قدیم، در زیر متن و با رنگی متمایز ارائه شده است.



حیدرزاده با اشاره به مخاطبان این کتاب افزود: این اثر می‌تواند برای علاقه‌مندان به معارف اهل‌بیت(ع)، پژوهشگران، خطبا و مداحان که در پی شناخت وقایع پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) هستند، مورد استفاده قرار گیرد.



وی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ مقتل‌خوانی در ایام فاطمیه اظهار کرد: پرداختن به مقتل شهادت حضرت صدیقه طاهره(س) و پررنگ‌تر شدن این سنت در مجالس مذهبی، از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.



مدیر انتشارات خادم‌الرضا(ع) همچنین گفت: این کتاب پیش‌تر به محضر رهبر شهید، مراجع عظام تقلید و علما ارائه شده و مورد تجلیل و تأیید بزرگان دین قرار گرفته است.



انتشار اثر با هدف تقویت معرفت فاطمی



حیدرزاده با اشاره به جایگاه ایام فاطمیه در رشد معنوی و خودسازی، به فرمایشی منسوب به قائد شهید امت با این مضمون که رزق معنوی یک سال خود را از ایام فاطمیه می‌گیرم، اشاره کرد و گفت: امیدواریم انتشار مجدد «مقتل‌الزهرا» در پاسداشت و احیای میراث فاطمی، تعظیم شعائر مذهبی و افزایش شناخت محبان اهل‌بیت(ع) از مصائب حضرت ام‌ابیها(س) مؤثر باشد.