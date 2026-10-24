احداث سکوی فرود بالگرد در جنوب لبنان توسط نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی یک سکوی فرود بالگرد در حومه شهرک یحمرالشقیف در جنوب لبنان احداث کرد.

این رسانه‌ها اعلام کردند: ارتش اشغالگر همچنان به عملیات تخریب و تسطیح زمین‌ها و تغییر وضعیت زیرساخت‌ها در شهرک یحمر الشقیف و مناطق اطراف آن، در امتداد شهرک‌های الطیبه و دیر سریان در جنوب لبنان، ادامه می‌دهد. ارتش اشغالگر یک سکوی اختصاصی فرود بالگردها در منطقه الفقعانی، در حاشیه جنوبی شهرک یحمر الشقیف و در سمت شهرک الطیبه، ایجاد کرده و در اطراف این محل و در منطقه، جاده‌های نظامی جدیدی از منطقه قلعه صافیتا در حومه جنوبی این شهرک تا رود زوطر شرقی احداث کرده است.

این همزمان با تحرکات نظامی و گلوله باران توپخانه ای حومه این منطقه است.

طبق گزارش رسانه‌های لبنانی، ارتش رژیم صهیونیستی همچنین امروز انفجار بزرگی را در شهرک الطیبه اجرا کرد که صدای آن در در سراسر جنوب لبنان شنیده شد.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین یک رشته انفجار در اطراف مدرسه المبرات در شهرک الخیام در جنوب لبنان انجام داد.

همچنین نظامیان اسرائیلی با استفاده از بولدوزرهای نظامی، جاده‌ای را از برکه النقار به سمت منطقه الوادی در شهرک شبعا از توابع حاصبیا احداث کردند.

یک منبع نظامی اسرائیلی مدعی شد که ارتش این رژیم خیال عقب نشینی از جنوب لبنان طی سالهای آتی را ندارد.

منبع مذکور ادعا کرد که از بین بردن زیرساخت های حزب الله در منطقه زمان بر است.