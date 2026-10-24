به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت چهلمین روز ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی، از مراجع فقید تقلید و فقیهان برجسته اهل‌بیت(ع)، پنجشنبه هفتم آبان‌ماه در مسجد اعظم قم برگزار می‌شود.



این مراسم پس از اقامه نماز مغرب و عشا برپا خواهد شد و جمعی از علما، اساتید حوزه‌های علمیه، فضلا و عموم مردم قم در آن حضور خواهند یافت تا یاد و خاطره این مرجع عالیقدر را گرامی بدارند.



هم‌زمان با برگزاری مراسم بزرگداشت چهلمین روز ارتحال این مرجع فقید تقلید، مجلس ویژه بانوان نیز روز پنجشنبه هفتم آبان‌ماه در قم برگزار خواهد شد.



این مجلس از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ در مسجد الغدیر واقع در بلوار غدیر قم برپا می‌شود و بانوان می‌توانند در این آیین حضور یابند.