به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی در جریان اجرای طرح نمادین انتخابات الکترونیکی در بندرعباس، اظهار کرد: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران در شرایط مختلف از جمله شرایط دشوار و خاص همواره برگزار شده و مورد توجه نظام بوده است.

وی افزود: انتخابات آینده شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت تمام‌الکترونیکی برگزار می‌شود و در این شیوه فرآیند اخذ رأی و شمارش آرا با استفاده از تجهیزات الکترونیکی انجام خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای رأی‌گیری الکترونیکی، بیان کرد: در این فرآیند، سازوکاری طراحی شده است که امکان ثبت رأی تکراری وجود نداشته باشد و شمارش آرا نیز به صورت الکترونیکی انجام شود.

نفیسی ادامه داد: پس از پایان فرآیند رأی‌گیری اطلاعات مربوط به آرای مأخوذه در شعب و آرای نامزدها از طریق سامانه الکترونیکی قابل استخراج خواهد بود.

وی با اشاره به اهداف اجرای طرح نمادین انتخابات الکترونیکی در بندرعباس، تصریح کرد: این برنامه با هدف بررسی و ارزیابی فرآیند رأی‌گیری و تجهیزات مورد استفاده اجرا شد تا میزان آمادگی برای برگزاری انتخابات به این شیوه مورد ارزیابی قرار گیرد.

گفتنی است، این طرح نمادین با حضور فرماندار بندرعباس و جمعی از عوامل و دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات اجرا شد.