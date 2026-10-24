به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد محمدی ظهر امروز شنبه در جلسه معاونان پشتیبانی نواحی، مناطق و شهرستان‌های استان اظهار کرد: ساماندهی امور اداری و مالی، تعیین تکلیف املاک و اموال، پیگیری مطالبات و شناسایی ظرفیت‌های موجود برای تأمین منابع، از محورهای اصلی فعالیت حوزه پشتیبانی آموزش‌وپرورش است.

ساماندهی اموال و تقویت انضباط مالی

وی با تأکید بر ضرورت انضباط مالی و مستندسازی دارایی‌ها افزود: ثبت سیستمی اموال و املاک، پیگیری وضعیت املاک فاقد سند، تکمیل بایگانی اسناد مالی، رعایت ضوابط معاملاتی و کنترل دقیق اسناد باید با جدیت در مناطق و شهرستان‌ها دنبال شود.

محمدی، تعیین تکلیف اموال اسقاطی و شناسایی ظرفیت‌های مولدسازی دارایی‌ها در چارچوب ضوابط مربوط را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست برشمرد و بر ضرورت پیگیری این موارد تأکید کرد.

رسیدگی به زیرساخت‌های آموزشی و تجهیزات مدارس

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به اهمیت بهبود شرایط فیزیکی مدارس بیان کرد: رفع مشکلات سیستم‌های گرمایشی، عایق‌کاری و موتورخانه‌ها، تأمین تجهیزات ضروری مدارس و هنرستان‌ها، ارتقای ایمنی انبارها و مدیریت مصرف انرژی از جمله مسائلی است که در حوزه پشتیبانی نیازمند توجه و پیگیری است.

وی افزود: با توجه به فرارسیدن فصل سرما، رسیدگی به نیازهای مدارس و پیگیری مشکلات مرتبط با تجهیزات و فضاهای آموزشی باید در اولویت اقدامات مناطق و شهرستان‌ها قرار گیرد.

استفاده از ظرفیت خیرین و منابع محلی

محمدی، تنوع‌بخشی به منابع مالی را از دیگر محورهای مورد توجه در حوزه پشتیبانی دانست و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت خیرین، شهرداران، نمایندگان مجلس و توانمندی‌های اولیای دانش‌آموزان می‌تواند در تأمین نیازهای آموزشی و پشتیبانی مدارس مؤثر باشد.

وی شناسایی ظرفیت‌های درآمدی، بررسی راهکارهای مولدسازی دارایی‌ها و استفاده از منابع قابل دسترس در مناطق و شهرستان‌ها را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد.

پیگیری مطالبات و مسائل اداری

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش‌وپرورش لرستان همچنین بر ضرورت پیگیری مسائل اجرایی و اداری تأکید کرد و گفت: ساماندهی نیروها و ابلاغ‌ها، توزیع و ثبت سیستمی کتاب‌های درسی، تهیه فهرست مشمولان بازنشستگی، پیگیری مشکلات بیمه‌ای و رسیدگی به وضعیت مطالبات از جمله موضوعاتی است که باید در دستور کار مسئولان پشتیبانی قرار گیرد.

محمدی در پایان با اشاره به مصوبات این جلسه اظهار کرد: برای پیگیری موضوعات مطرح‌شده، متناسب با نوع اقدام، مهلت‌هایی از سه روز تا ۳۰ روز و در برخی موارد یک ماه تعیین شده است تا روند رسیدگی به مسائل و اجرای تصمیمات با زمان‌بندی مشخص دنبال شود.