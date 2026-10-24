رقابت هزار و ۲۶۷ نامزد برای کسب ۱۸۱ کرسی شورای شهر در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: از مجموع هزار و ۴۵۵ نفری که برای حضور در انتخابات شورای اسلامی شهر ثبت‌نام کرده بودند، صلاحیت هزار و ۲۶۷ نفر تأیید شده است.

وی افزود: از میان نامزدهای تأییدصلاحیت‌شده، یک‌هزار و ۱۲۵ نفر مرد و ۱۴۲ نفر زن هستند؛ به این ترتیب، مردان ۸۹ درصد و زنان ۱۱ درصد داوطلبان تأییدصلاحیت‌شده را تشکیل می‌دهند.

خرم‌آباد بیشترین و معمولان کمترین تعداد ثبت‌نامی را دارد

رئیس ستاد انتخابات لرستان با اشاره به پراکندگی داوطلبان در شهرستان‌های استان گفت: بیشترین تعداد ثبت‌نام‌شدگان مربوط به شهرستان خرم‌آباد است که ۳۱۷ نامزد از شهرهای خرم‌آباد، بیرانشهر، زاغه و سفیددشت را شامل می‌شود. کمترین تعداد ثبت‌نام‌شدگان نیز به شهرستان معمولان اختصاص دارد.

پورعلی تأکید کرد: در مجموع، یک‌هزار و ۲۶۷ نامزد در ۳۳ شهر استان برای انتخاب ۱۸۱ عضو شوراهای اسلامی شهر به رقابت خواهند پرداخت.

تأیید صلاحیت ۸ هزار و ۹۱۷ داوطلب شورای روستا

وی در ادامه به آمار داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا اشاره کرد و گفت: انتخابات شوراها در یک‌هزار و ۶۷۸ روستای استان برگزار می‌شود که از این تعداد، یک‌هزار و ۶۳۱ روستا دارای شورای سه‌نفره و ۴۷ روستا دارای شورای پنج‌نفره هستند.

رئیس ستاد انتخابات لرستان افزود: ۹ هزار و ۱۸۱ نفر برای حضور در انتخابات شورای اسلامی روستا ثبت‌نام کرده‌اند که صلاحیت ۸ هزار و ۹۱۷ نفر از آنان تأیید شده است.

فعالیت یک‌هزار و ۶۸۲ شعبه اخذ رأی در استان

پورعلی تعداد شعب اخذ رأی در لرستان را یک‌هزار و ۶۸۲ شعبه اعلام کرد و گفت: از این تعداد، ۸۱۶ شعبه در مناطق شهری و ۸۶۶ شعبه در مناطق روستایی مستقر خواهند بود. همچنین یک‌هزار و ۵۰ شعبه ثابت و ۶۳۲ شعبه سیار برای برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌صورت تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود، اظهار کرد: ستاد انتخابات استان با ۱۳ عضو، شامل رئیس ستاد و ۱۲ عضو مسئول کمیته‌های تخصصی از جمله حقوقی، تبلیغات و اطلاع‌رسانی، آموزش و تدارکات، طی ماه‌های گذشته وظایف محوله را دنبال کرده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان ادامه داد: با توجه به الکترونیکی بودن انتخابات، فرمانداران و بخشداران از آغاز فرایند ثبت‌نام داوطلبان تاکنون نقش محوری در اجرای مراحل انتخابات و هماهنگی‌های لازم داشته‌اند.

آمادگی لرستان برای برگزاری انتخابات

رئیس ستاد انتخابات لرستان درباره زمان برگزاری انتخابات نیز گفت: با اعلام ستاد انتخابات کشور و نهایی‌شدن زمان برگزاری، استان آمادگی دارد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را برگزار کند.