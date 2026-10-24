تاکید سرمست بر ضرورت تداوم نظارت و پایش مستمر بازار

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز برگزار شد، با اشاره به حساسیت‌های موجود در زنجیره تأمین، افزود: علی رغم بروز شرایط جنگی در کشور و فشارهای اقتصادی دشمن، خوشبختانه هیچ کمبودی در زمینه کالاهای اساسی در استان وجود ندارد و کالاهای مورد نیاز مردم در انبارهای استان به مقدار کافی ذخیره شده است.

وی با بیان اینکه اولویت ما در استان وفور کالاهای اساسی است، بر ضرورت توجه ویژه به کنترل قیمت ها تاکید کرد و افزود: در ادامه از تمامی دستگاه های اجرایی استان می خواهم تا با همکاری نزدیک، از هرگونه بروز مشکل در عرضه و قیمت گذاری کالاهای اساسی جلوگیری کنند.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به ضرورت پایداری تامین و عرضه کالاها در بازار، بر لزوم نظارت دقیق بر قیمت‌ها جهت جلوگیری از افزایش غیرموجه و آسیب به حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد و گفت: رفع موانع تولید و تسهیل فرآیندهای تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه بخش تولید، از اولویت‌های اصلی دولت در سطح استان است تا از این طریق، علاوه بر حفظ ثبات در بازار، به توانمندسازی تولیدکنندگان داخلی نیز کمک شود.

سرمست در پایان خطاب به مدیران دستگاه های عضو ستاد تنظیم بازار تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار می بایست به‌صورت مستمر وضعیت بازار را رصد کرده و از بروز هرگونه بی‌نظمی در تامین، عرضه یا قیمت‌گذاری کالاها جلوگیری کنند.