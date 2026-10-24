به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، جنبش جلیقه‌زردهای فرانسه در اعتراض به «گرایش اقتدارگرایانه» دولت، برای برگزاری تظاهرات سراسری در ۳۱ اکتبر فراخوان داد.

شبکه بی‌اف‌ام‌تی‌وی گزارش داد که این جنبش قصد دارد تجمعات اعتراضی و تحصن‌هایی مقابل مجلس ملی در پاریس و ساختمان‌های شهرداری در سراسر کشور برگزار کند.

جلیقه‌زردها در بیانیه‌ای اعلام کردند: «در این کشور خشم و نارضایتی‌ای وجود دارد که به آن توجه نمی‌شود.» آنها دولت را به بی‌اعتنایی، خودداری از شنیدن صدای مردم، دروغ‌گویی و سرکوب متهم کردند.

این جنبش همچنین هشدار داد که آزادی‌های عمومی در معرض تهدید قرار دارند و گرایش فزاینده قوه مجریه به اقتدارگرایی را محکوم کرد.

این فراخوان در حالی صادر شده است که مقام‌های فرانسه پس از موج خشونت و غارت هفته گذشته، برگزاری چندین تجمع اعتراضی را در این کشور ممنوع کرده‌اند.

اعضای این جنبش پس از آن خشمگین شدند که پلیس پاریس مسیر مجاز راهپیمایی اتحادیه‌های کارگری در روز شنبه را در آخرین لحظه تغییر داد و آن را به حاشیه پایتخت منتقل کرد.

یکی از هماهنگ‌کنندگان جنبش در میدان باستیل پاریس، محل آغاز اولیه راهپیمایی، گفت: شنبه آینده برای آزادی اعتراض و همه آزادی‌هایمان تظاهرات خواهیم کرد.

هم‌زمان، انتظار می‌رود هزاران نفر روز شنبه در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و شرایط نامناسب آموزشی به خیابان‌ها بیایند.