نمایش «خواندن خاطرات سارا از میناب» در آتن روی صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «خواندن خاطرات سارا از میناب» به نویسندگی و کارگردانی آندریاس زافیریس در قالب ویژه‌برنامه‌ای به مناسبت گرامیداشت شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب با هدف بازتاب ابعاد انسانی این رویداد با همکاری رایزنی فرهنگی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در یونان ۲۲ اکتبر برابر با ۳۰ مهر در سالن برشت مرکز فرهنگی ۲۵۱۰ آتن اجرا شد.

نمایش «خواندن خاطرات سارا از میناب» براساس خاطرات سارا، دختر بازمانده از بمباران مدرسه «شجره طیبه» میناب است که زندگی روزمره یک کودک و تجربه ترس، فقدان و پیامدهای حمله را از نگاه وی روایت می‌کند.

در بخش مستند نیز آثاری درباره حمله ددمنشانه آمریکایی- صهیونی به مدرسه میناب و فیلم کوتاه «MINAB ۱۶۸» به نمایش درآمد.

پس از اجرای نمایش و پخش مستندهایی از میناب، نشست گفتگومحوری با موضوع «نقش هنر در مقاومت و مقابله با ظلم و بی‌عدالتی» با حضور نویسندگان و فعالان رسانه‌ای برگزار شد.

در این نشست، محمدرضا بهمنی، رایزن فرهنگی ایران در یونان با اشاره به کشتار هزاران کودک در سه سال اخیر در غزه، فلسطین، یمن، لبنان و ایران، حفاظت از کودکان و دفاع از کرامت انسانی را مسئولیتی فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیایی دانست و بر نقش هنر در افشای بی‌عدالتی، رساندن صدای قربانیان و مقابله با فراموشی این فجایع تأکید کرد و از اهتمام گروه هنری یونانی به گرامیداشت نام‌ و یاد کودکان میناب قدردانی کرد.

نوازت حدید نویسنده فلسطینی نیز درباره نقش هنر در حفظ حافظه جمعی و هویت تاریخی مردم فلسطین سخن گفت.

این نویسنده فلسطینی، هنر را ابزاری برای روایت آوارگی، انتقال تجربه مقاومت و بازتاب رنج انسان‌هایی دانست که نباید در میان آمار و گزارش‌ها ناپدید شوند.

همچنین توماس سیدریس خبرنگار، نویسنده و کارگردان یونانی بر مسئولیت رسانه‌ها در روایت جنگ و بحران‌های انسانی تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربه حرفه‌ای خود، گفت: رسانه‌ها باید از تقلیل قربانیان به اعداد فراتر بروند و زندگی و تجربه واقعی آنان را به مخاطبان منتقل کنند.

کنستانتینا کاروتی، نماینده کمپین «تا پیروزی / میناب ۱۶۸»، بر ضرورت حفظ یاد و نام ۱۶۸ کودک جان‌باخته و تبدیل همدلی به کنشی اجتماعی تأکید کرد.

وی هنر و فعالیت فرهنگی را راهی برای مقابله با بی‌تفاوتی، نژادپرستی و عادی‌شدن خشونت دانست.

آندریاس زافیریس نویسنده و کارگردان نمایش، تئاتر را فرصتی برای نزدیک‌شدن مخاطب به تجربه قربانیان و شنیدن روایت آنان دانست.

این هنرمند تاکید کرد که اختصاص زمان برای شنیدن داستان زندگی دیگران، می‌تواند انسان‌ها را از تماشاگرانی منفعل به مشارکت‌کنندگانی مسئول تبدیل کند.

در بخش‌های تصویری برنامه نیز پیام‌هایی از جعفر قاسمی هنرمند مینابی و شاهد عینی حمله به مدرسه میناب، مروه عثمان روزنامه‌نگار لبنانی و تیم اندرسون پژوهشگر استرالیایی ارائه شد.

نمایشگاه هنری «MINAB ۱۶۸» دیگر رویداد هنری این برنامه بود که با هدف ادای احترام به ۱۶۸ کودک شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب برپا شد.

نمایش «خواندن خاطرات سارا از میناب» ۲۹ اکتبر برابر با ۷ آبان نیز ساعت ۱۹ در سالن برشتِ شهر آتن اجرا می‌شود.

براساس اعلام برگزارکنندگان، عواید حاصل از این برنامه به بازسازی مدرسه «شجره طیبه» میناب اختصاص پیدا می‌کند.