جوکار: اصلاح مصرف سوخت را از خودروسازان آغاز شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، محمدصالح جوکار در مراسم تقدیر از واحدهای نمونه کشوری و استانی و سفیران استاندارد، با بیان اینکه استاندارد فراتر از یک نشان و الزام اداری است، اظهار کرد: استاندارد یک تفکر و نگرش به کیفیت است که باید در اندیشه کارآفرین، مهارت نیروی انسانی و تمامی مراحل تولید جریان داشته باشد.

وی افزود: کارآفرین یزدی همواره بر کیفیت محصول خود تأکید دارد و با مهارت‌افزایی، ارتقای کیفیت خط تولید و اعتباری که پشتوانه محصول خود قرار می‌دهد، اعتماد مردم را به دست می‌آورد.

جوکار با اشاره به خوش‌نامی مردم یزد در فرهنگ عمومی جامعه گفت: وقتی فردی خود را اهل یزد معرفی می‌کند، با احترام طرف مقابل روبه‌رو می‌شود؛ زیرا درستکاری مردم این دیار در رفتار، کسب‌وکار و تولید آنان نمایان بوده و در طول سالیان اعتماد دیگران را جلب کرده است. این اعتماد، بالاترین برند و سرمایه‌ای است که باید برای آینده نیز حفظ شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با اشاره به دشواری‌های تولید در شرایط کنونی تصریح کرد: گرانی، تورم و مسائل ارزی، حرکت به سمت ارتقای کیفیت را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است؛ اما مهم‌ترین سرمایه یک واحد تولیدی، اعتماد مردم است و نباید اجازه داد این سرمایه آسیب ببیند.

وی ادامه داد: برخی برندها پس از انقلاب از فرصت‌ها استفاده کردند و رشد یافتند، اما به دلیل تداوم ندادن کیفیت محصولات خود، اعتماد مردم را از دست دادند و دچار افول شدند. مبنای حرکت ما باید تولید کالای ایرانی با کیفیتی برتر از نمونه خارجی باشد و تحقق این هدف به اهتمام مستمر به کیفیت نیاز دارد.

انتقاد از کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت صنعت خودرو اظهار کرد: باید پرسید خودروهای تولید داخل از نظر ایمنی چه جایگاهی دارند و چرا طرح‌های تحولی شرکت‌های خودروسازی به نتیجه نمی‌رسد؟ چرا هنگامی که بحث کاهش مصرف سوخت مطرح می‌شود، از مردم و کاهش سهمیه آنان شروع می‌کنیم، اما به سراغ کیفی‌سازی خودروها نمی‌رویم؟

وی نبود رقابت را یکی از مشکلات اساسی این صنعت دانست و افزود: وقتی تقاضا بالا و عرضه محدود باشد، هر محصولی که تولید شود به فروش می‌رسد؛ اما فروش محصول در چنین بازاری به معنای برخورداری از اعتماد مردم نیست. محصولات ایران‌خودرو نیز از این مسئله مستثنا نیستند و خودروهای تولیدی ما در بازارهای خارجی خریدار ندارند.

جوکار بر ضرورت ورود جدی مجموعه استاندارد به موضوع کیفیت و ایمنی خودروها تأکید کرد و گفت: در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز از خودروسازان دعوت کرده‌ایم و موضوع ارتقای ایمنی خودروها را مورد پیگیری قرار داده‌ایم.

مصرف روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با اشاره به مصرف روزانه حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور اظهار کرد: با رعایت استانداردها و اصلاح وضعیت خودروها می‌توان این میزان مصرف را به نصف کاهش داد.

وی با طرح این پرسش که چرا مصرف سوخت خودروهای خارجی کمتر از خودروهای داخلی است، افزود: اینجا همان نقطه‌ای است که باید در اجرای استانداردها سخت‌گیری شود و کیفیت خودروها مورد توجه جدی قرار گیرد.

جوکار با قدردانی از فعالان نظام استاندارد اظهار کرد: کسانی که حقوق مردم را رعایت می‌کنند و از تأیید موارد مشکل‌دار خودداری می‌کنند، مدافع حقوق مردم هستند و شایسته تقدیرند. در بازارهای جهانی، رقابت تنها بر سر ارزان بودن نیست، بلکه کیفیت و ایمنی نیز جایگاهی تعیین‌کننده دارد.

تأکید بر کیفیت تغذیه و امنیت غذایی

وی در بخش دیگری از سخنان خود، توجه به امنیت غذایی و کیفیت تغذیه را ضروری دانست و گفت: باید بررسی کنیم غذاهایی که مصرف می‌کنیم و تغییراتی که در سبک زندگی ما ایجاد شده است، تا چه اندازه نیازهای بدن را تأمین می‌کند.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش اضافه‌وزن در سنین پایین از جمله مسائلی است که ضرورت توجه جدی‌تر به تغذیه و سبک زندگی را نشان می‌دهد.