به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، در راستای حمایت روانی-اجتماعی از دانشجویان و ارتقای خدمات سلامت روان، «خط بحران شبانه‌روزی» به شماره ۹۶۶۶۴۰۴۰-۰۲۱ توسط دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان راه‌اندازی شد.

بر اساس این طرح، تمامی دانشجویان دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز، شامل ساعات صبح، عصر و شب، چنانچه در شرایط بحران یا اضطرار قرار داشته باشند، از مشاوره‌های تخصصی و محرمانه مشاوران امین این خط بهره‌مند شوند.

از ویژگی‌های مهم این سامانه، حفظ محرمانگی و عدم ذکر اطلاعات شخصی مراجعان است تا دانشجویان با آرامش خاطر و اطمینان کامل از خدمات مشاوره‌ای استفاده کنند.

ساعات پاسخگویی شیفت‌های این خط بحران به شرح زیر است:

شیفت صبح: از ساعت ۸ الی ۱۶

شیفت عصر: از ساعت ۱۶ الی ۲۴

شیفت شب: از ساعت ۲۴ الی ۸ صبح