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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

راه‌اندازی خط بحران شبانه‌روزی مشاوره و سلامت روان ویژه دانشجویان

راه‌اندازی خط بحران شبانه‌روزی مشاوره و سلامت روان ویژه دانشجویان

دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان «خط بحران شبانه‌روزی» را برای ارائه مشاوره فوری به دانشجویان در شرایط بحران و اضطراب فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، در راستای حمایت روانی-اجتماعی از دانشجویان و ارتقای خدمات سلامت روان، «خط بحران شبانه‌روزی» به شماره ۹۶۶۶۴۰۴۰-۰۲۱ توسط دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان راه‌اندازی شد.

بر اساس این طرح، تمامی دانشجویان دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز، شامل ساعات صبح، عصر و شب، چنانچه در شرایط بحران یا اضطرار قرار داشته باشند، از مشاوره‌های تخصصی و محرمانه مشاوران امین این خط بهره‌مند شوند.

از ویژگی‌های مهم این سامانه، حفظ محرمانگی و عدم ذکر اطلاعات شخصی مراجعان است تا دانشجویان با آرامش خاطر و اطمینان کامل از خدمات مشاوره‌ای استفاده کنند.

ساعات پاسخگویی شیفت‌های این خط بحران به شرح زیر است:

شیفت صبح: از ساعت ۸ الی ۱۶

شیفت عصر: از ساعت ۱۶ الی ۲۴

شیفت شب: از ساعت ۲۴ الی ۸ صبح

کد مطلب 6988290
زهرا سیفی

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