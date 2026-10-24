به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز شنبه در آیین آغاز رسمی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ که با حضور رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس مرکز آمار ایران، استانداران و رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به‌صورت وبیناری برگزار شد، اظهار کرد: تحقق اهداف توسعه استان در چارچوب برنامه‌ریزی منسجم، به داده‌ها و اطلاعات معتبر و به‌روز نیاز دارد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این مسیر نقش مهمی ایفا می‌کند.

تأکید بر همکاری فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی

وی با بیان اینکه اطلاعات حاصل از سرشماری مبنای برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف خواهد بود، افزود: داده‌های این طرح در برنامه‌ریزی‌های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و سایر بخش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین ضروری است فرمانداران و همه دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را برای اجرای دقیق آن در دستور کار قرار دهند.

برنامه‌ریزی توسعه بر پایه اطلاعات دقیق

استاندار لرستان با اشاره به پیچیدگی‌های جامعه امروز و تنوع نیازهای مردم تصریح کرد: حرکت به سمت تصمیم‌گیری داده‌محور و برنامه‌محور ضرورتی اساسی است؛ چراکه تدوین و اجرای برنامه‌های مؤثر توسعه‌ای بدون دسترسی به اطلاعات دقیق و قابل اتکا امکان‌پذیر نخواهد بود.

شاهرخی ادامه داد: هر اندازه نتایج سرشماری با دقت و اطمینان بیشتری به دست آید، امکان برنامه‌ریزی واقع‌بینانه‌تر برای ۱۰ سال آینده کشور و استان‌ها فراهم می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند با شرایط و نیازهای واقعی جامعه انطباق بیشتری داشته باشد.

وی در پایان از تلاش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان برای فراهم‌کردن مقدمات اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ قدردانی کرد.