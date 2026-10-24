به گزارش خبرنگار مهر،ابراهیم نژاد احمدی عصر شنبه در جریان سفر خود به گلپایگان با اشاره به فعالیت‌های قرارگاه جهادی و محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: این قرارگاه در ۲۵ استان کشور فعالیت‌های عمرانی دارد و تاکنون هزاران پروژه در دست اجرا داشته یا به نتیجه رسانده است.

وی افزود: در استان اصفهان نیز حدود ۴۰ تا ۴۵ پروژه فعال داریم که حوزه‌های بهداشت، آموزش، راه، ورزش و رفع مشکلات روستاها و مناطق شهری را در بر می‌گیرد.

نماینده فرمانده قرارگاه جهادی و محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه توجه به پروژه‌های نیمه‌تمام از اولویت‌های این مجموعه است، تصریح کرد: برخی پروژه‌ها سال‌ها پیش آغاز شده‌اند، اما هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. تلاش ما این است که با ورود به این طرح‌ها، امید را در دل مردم زنده کنیم و پروژه‌هایی را که مردم سال‌ها چشم‌انتظار بهره‌برداری از آن‌ها بوده‌اند، به سرانجام برسانیم.

نژاد احمدی ادامه داد: سیاست ارتش این است که وارد پروژه‌ای نشود که امکان تکمیل آن وجود ندارد و در صورت ورود به یک طرح نیز تلاش می‌کند آن را تکمیل کرده و به مرحله بهره‌برداری برساند؛ چراکه پروژه‌های نیمه‌تمام در بسیاری از موارد موجب ناامیدی مردم می‌شوند.

وی با قدردانی از همراهی مردم با نظام جمهوری اسلامی ایران در شرایط مختلف، خاطرنشان کرد: مردم ایران در بزنگاه‌های مختلف پای کشور و انقلاب ایستاده‌اند و حمایت مردم از نیروهای مسلح، یکی از نقاط قوت کشور است.

وی با تأکید بر تعهد نیروهای مسلح به دفاع از کشور و مردم گفت: ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و بسیج همگی در مسیر دفاع از مردم و تمامیت ارضی کشور متعهد هستند و نیروهای مسلح اجازه نخواهند داد حتی یک وجب از خاک ایران به دست دشمن بیفتد.

نماینده فرمانده قرارگاه جهادی و محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به شرایط جنگی و ضرورت حفظ آمادگی نیروهای مسلح بیان کرد: ارتش در کنار مأموریت اصلی خود برای حفظ تمامیت ارضی کشور، فعالیت‌های عمرانی و جهادی را در سراسر کشور متوقف نکرده است.

نژاد احمدی افزود: نیروهای مسلح در شرایط مختلف، هر جا که نیاز بوده وارد میدان شده‌اند و در کنار انجام مأموریت‌های دفاعی، خدمت‌رسانی به مردم را نیز ادامه داده‌اند.

وی همچنین با قدردانی از مسئولان و مدیران شهرستان گلپایگان اظهار کرد: همه ما وظیفه داریم برای مردم خدمت کنیم و هر اقدامی که در مسیر رفع مشکلات مردم انجام شود، ارزشمند است؛ چراکه مردم ایران شایسته بهترین خدمات هستند.

وی با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری برای عبور از شرایط دشوار کشور گفت: با همراهی و همدلی می‌توان بر مشکلات غلبه کرد. ملت ایران ملتی ریشه‌دار در تاریخ است که نگاه بلندی به آینده دارد و ساختارهای ایجادشده در جمهوری اسلامی ایران، از جمله ساختارهای نیروهای مسلح و نظام اداری کشور، از استحکام برخوردارند.