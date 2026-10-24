به گزارش خبرنگار مهر، محمد شاکرمی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: حراج خرده‌فروشی اموال تملیکی استان روز سوم آبان‌ماه در سامانه ستاد ایران منتشر می‌شود و فرایند ارائه پیشنهادها به مدت یک روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند روز سوم آبان‌ماه از ساعت ۸ تا ۱۹ با مراجعه به سامانه ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir**، پیشنهادهای خود را برای شرکت در حراج ثبت کنند.

شاکرمی با تأکید بر ضرورت توجه متقاضیان به شرایط حراج گفت: مهلت پرداخت وجه از سوی برندگان و خروج کالا از انبار پس از پایان زمان برگزاری حراج مشخص شده است و این مهلت برای واریز وجه قابل تمدید نیست؛ همچنین امکان بازگشایی مجدد حراج برای پرداخت وجه وجود ندارد.

سرپرست اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان خاطرنشان کرد: امکان بازدید حضوری از کالاهای عرضه‌شده فراهم نیست و تصاویر کالاها در سامانه ستاد ایران در دسترس متقاضیان قرار گرفته است؛ بنابراین شرکت‌کنندگان می‌توانند پیش از ارائه پیشنهاد، تصاویر کالاها را در سامانه بررسی کنند.