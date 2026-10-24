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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹

حراج خرده‌فروشی اموال تملیکی لرستان برگزار می‌شود

حراج خرده‌فروشی اموال تملیکی لرستان برگزار می‌شود

خرم‌آباد - سرپرست اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان از برگزاری حراج برخط خرده‌فروشی کالاهای این اداره‌کل در روز سوم آبان‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شاکرمی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: حراج خرده‌فروشی اموال تملیکی استان روز سوم آبان‌ماه در سامانه ستاد ایران منتشر می‌شود و فرایند ارائه پیشنهادها به مدت یک روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند روز سوم آبان‌ماه از ساعت ۸ تا ۱۹ با مراجعه به سامانه ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir**، پیشنهادهای خود را برای شرکت در حراج ثبت کنند.

شاکرمی با تأکید بر ضرورت توجه متقاضیان به شرایط حراج گفت: مهلت پرداخت وجه از سوی برندگان و خروج کالا از انبار پس از پایان زمان برگزاری حراج مشخص شده است و این مهلت برای واریز وجه قابل تمدید نیست؛ همچنین امکان بازگشایی مجدد حراج برای پرداخت وجه وجود ندارد.

سرپرست اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان خاطرنشان کرد: امکان بازدید حضوری از کالاهای عرضه‌شده فراهم نیست و تصاویر کالاها در سامانه ستاد ایران در دسترس متقاضیان قرار گرفته است؛ بنابراین شرکت‌کنندگان می‌توانند پیش از ارائه پیشنهاد، تصاویر کالاها را در سامانه بررسی کنند.

کد مطلب 6988298

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