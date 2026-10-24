احتمال یخبندان موقت در ارتفاعات استان تهران

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت جوی استان طی پنج روز آینده اظهار کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، آسمان استان تهران در این مدت کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۵۴ مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵ افزود: تا روز دوشنبه، در برخی مناطق استان به‌ویژه مناطق شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و وقوع رگبار باران و گاهی رعدوبرق مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با بیان اینکه روند کاهش تدریجی دمای هوا در سطح استان طی این مدت ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: در مناطق کوهستانی و ارتفاعات بالادست، در برخی ساعت‌ها مه و کاهش دید و در ساعات شب نیز یخبندان موقت سطح زمین پیش‌بینی می‌شود.