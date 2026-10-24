مسئولان در شرایط کنونی با مردم همراهی بیشتری داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر رضایی عصر شنبه در جریان سفر نماینده فرمانده قرارگاه جهادی و محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت توجه بیشتر به مطالبات مردم، بر لزوم افزایش تاب‌آوری جامعه، تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش روحیه همدلی و همراهی میان مردم و مسئولان تأکید کرد.

به گفته وی فلسفه وجودی مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، خدمت به مردم است و این مسئولیت در شرایط خاص کنونی، نیازمند توجه و نگاه ویژه‌تری است.

رضایی با بیان اینکه افزایش سطح تاب‌آوری مردم و تقویت سرمایه اجتماعی، از عوامل مؤثر در عبور کشور از شرایط دشوار و مقابله با هجمه‌های دشمنان است، افزود: شرایط اقتصادی کشور مطلوب و ایده‌آل نیست، اما ملت نجیب، غیور و وفادار ایران با وجود مشکلات، برای پاسداری از کشور، خاک و وطن خود، صبورانه در صحنه حضور دارند.

فرماندار گلپایگان ادامه داد: امروز ممکن است بسیاری از پدران و مادران در تأمین خواسته‌های فرزندان خود با دشواری‌هایی مواجه باشند، اما حضور مردم در صحنه و حمایت آنان از نیروهای مسلح، نشان‌دهنده وفاداری و احساس مسئولیت ملی آنان است.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش سعه‌صدر مدیران و مسئولان در شرایط کنونی تصریح کرد: در این مقطع حساس، باید بیش از گذشته شرایط مردم را درک کنیم، تحمل و همراهی بیشتری داشته باشیم و حتی در مواردی که مطالبات مردم خارج از توان یا اختیارات دستگاه‌های اجرایی است، با رویکردی همدلانه با آنان برخورد کنیم.

رضایی با اشاره به اهمیت حضور مسئولان در میان مردم خاطرنشان کرد: حضور مدیران و کارگزاران نظام در تجمعات شبانه و اجتماعات مردمی، می‌تواند موجب دلگرمی مردم و تقویت روحیه آنان شود و این موضوع باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.