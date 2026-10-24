به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که مسکو پاسخ سختی به اعلام «عنصر نامطلوب» بودن دیپلمات سفارت روسیه در مولداوی خواهد داد.

در بیانیه صادره از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص آمده است: تصمیم مولداوی علیه دیپلمات سفارت روسیه در این کشور، بخشی از سیاست ضدروسی کیشیناو است که هدف آن تخریب کامل روابط دو کشور است.

این در حالیست که پیشتر مایا ساندو، رئیس‌ جمهور مولداوی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جنگ روسیه همچنان جان شهروندان مولداوی را به خطر می‌اندازد.

وی ادعا کرد یک پهپاد تهاجمی روسی از نوع گران حریم هوایی مولداوی را نقض کرده و در نزدیکی خانه‌های مسکونی و یک تأسیسات انرژی سقوط کرد. رئیس‌جمهور مولداوی در پاسخ، یک کارمند سفارت روسیه را عنصر نامطلوب اعلام کرد.