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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

کاهش صف‌های سوخت‌گیری در بندرعباس پس از اجرای طرح جدید بنزین

کاهش صف‌های سوخت‌گیری در بندرعباس پس از اجرای طرح جدید بنزین

بندرعباس - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان از کاهش صف‌های سوخت‌گیری در جایگاه‌های عرضه بنزین بندرعباس پس از اجرای طرح جدید بنزین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی در بازدید از جایگاه‌های سوخت بندرعباس، اظهار کرد: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد صف‌های سوخت‌گیری نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته و روند عرضه سوخت بدون ازدحام گذشته ادامه دارد.

وی با تشریح سهمیه‌های پیش‌بینی‌شده در طرح جدید بنزین، افزود: علاوه بر سهمیه‌های بنزین با نرخ‌های هزار و ۵۰۰ تومان و سه هزار تومان، ماهانه ۵۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان نیز در کارت سوخت شخصی خودروها شارژ شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، ادامه داد: سهمیه بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان پس از مصرف ۶۰ لیتر بنزین با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان قابل استفاده است.

نفیسی با اشاره به پیش‌بینی تمهیدات جداگانه برای تأمین سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، خودروهای خدماتی و فعالان سکوهای حمل‌ونقل اینترنتی، گفت: طرح جداگانه‌ای برای تأمین سوخت مورد نیاز این بخش‌ها و برخی مصارف دیگر در دست اجراست که قرار است حدود دو هفته پس از اجرای طرح فعلی رونمایی شود.

وی هدف از اجرای این طرح ملی را مدیریت بهینه مصرف سوخت و کاهش صف‌های جایگاه‌های عرضه بنزین عنوان کرد و افزود: پیشنهاد اجرای این طرح در اردیبهشت‌ماه از سوی استان هرمزگان به ستاد مربوطه در تهران ارائه شد و پس از طی مراحل بررسی اجرای آن در هرمزگان و چند استان دیگر آغاز شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان همچنین از عرضه بنزین سوپر در چهار جایگاه سوخت بندرعباس خبر داد و گفت: این سوخت در جایگاه‌های پامرو، سامکو، شهید عوض‌پور و ترنج عرضه می‌شود تا دسترسی شهروندان به بنزین سوپر تسهیل شود.

کد مطلب 6988309

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    نظرات

    • IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
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      می خواهند ابرویش را درست کنند زدن چشمش هم کور کردند
    • IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
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      خدا لعنت کنه یسری قاچاقچی که باعث میشن مابقی افراد که این میزان سوخت براشون پاسخگو نیست رنج بکشن. بابا بخدا تولید بنزین محدودیت داره. قبول دارم وضعیت اقتصادی کشور بده ولی قاچاقچی با این کار داره رنج دیگران رو زیاد می‌کنه شما رو خدا نکنید اینکار مردم گناه دارن

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