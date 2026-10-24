به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقوع یک مورد نزاع دسته‌جمعی با سلاح سرد در یکی از محله‌های خرم‌آباد، موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۴ با حضور به‌موقع در محل و انجام اقدامات لازم، موفق شدند سه نفر از عوامل این درگیری را در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر کنند.

حمله با سلاح سرد به مأموران

فرمانده انتظامی خرم‌آباد ادامه داد: در جریان این عملیات، یکی از متهمان با سلاح سرد به سمت مأموران حمله‌ور شد که مأموران با رعایت ضوابط قانونی، وی را مهار کردند.

برخورد قانونی با مخلان نظم عمومی

کیانمهر با تأکید بر برخورد پلیس با عوامل برهم‌زننده نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: پلیس اجازه نخواهد داد افرادی که با اقدامات مجرمانه، امنیت شهروندان را به خطر می‌اندازند، از چنگال قانون بگریزند و با این افراد برابر قانون برخورد خواهد شد.