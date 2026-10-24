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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۷

گفتمان رهبری به قانون تبدیل شود؛ مقابله با نفوذ دشمن در مسیر تمدن

گفتمان رهبری به قانون تبدیل شود؛ مقابله با نفوذ دشمن در مسیر تمدن

بهشهر - مسئول پیگیری سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری با تأکید بر لزوم تبدیل دغدغه‌های راهبردی رهبر انقلاب به قوانین اجرایی، خواستار حرکت همه‌جانبه برای صیانت از تمدن نوین اسلامی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاج حبیب‌الله نعمت‌اللهی عصر شنبه در نشست بصیرتی با حضور نخبگان فرهنگی و حوزوی شهرستان بهشهر، به تبیین نقشه راه رسیدن به تمدن نوین اسلامی بر پایه سیاست‌های ابلاغی رهبری پرداخت و بر ضرورت مقابله با چالش‌های نوین نظام از جمله فضای مجازی و تهدیدات امنیتی تأکید کرد.

وی در این نشست با اشاره به اینکه تحقق تمدن اسلامی نیازمند اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی در حوزه‌های آموزش، اقتصاد و تامین اجتماعی است، تصریح کرد: دغدغه اصلی رهبر انقلاب، تربیت نسل جدید با ویژگی‌های انقلابی و ایجاد ساختارهای اقتصادی مقاومتی است؛ اما تا زمانی که این سیاست‌ها به قوانین الزام‌آور در مجلس و دولت تبدیل نشوند، فاصله ما با هدف نهایی همچنان باقی خواهد ماند.

سردار نعمت‌اللهی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی در حوزه سلامت، کشاورزی و مدیریت جمعیت، افزود: باید با اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی در زمینه‌هایی همچون بهداشت، درمان، تأمین اجتماعی و امنیت غذایی، از آسیب‌های ناشی از بحران‌های زیست‌محیطی و جمعیتی پیشگیری کرد.

مسئول پیگیری سیاست‌های کلی با یادآوری دغدغه‌های رهبری در حوزه فضای مجازی، از تلاش‌های دشمن برای ورود به حریم خصوصی و تخریب ساختارهای سنتی جامعه خبر داد.

وی یادآور شد: دشمن با استفاده از ابزارهای نوین، به دنبال تخریب تمدن چند هزار ساله از طریق فضای مجازی است؛ لذا حکمرانی در فضای مجازی و تقویت بنیان‌های خانواده، از اولویت‌های اصلی برای حفظ هویت اسلامی است.

وی در ادامه با اشاره به ماهیت جنگ‌های نسل جدید، افزود: دشمن در جنگ‌های اخیر تمامی ابزارهای خود را به کار گرفته و اکنون هدف او نفوذ در لایه‌های تصمیم‌گیر و تضعیف اقتدار نظام است؛ از این رو، وظیفه ما تامین «خوراک فکری» مسئولان بر اساس آموزه‌های رهبری است و نباید به حواشی و توهین به شخصیت‌ها ورود کنیم.

سردار نعمت‌اللهی، با اشاره به آخرین سیاست ابلاغی رهبری در حوزه دریامحوری، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک ایران در میان دو دریا تأکید کرد و گفت: در مسیر دفاع از ولایت و تبیین گفتمان انقلاب، باید هوشیاری کامل نسبت به تهدیدات امنیتی و نفوذ دشمن داشت و سیاست‌های ابلاغی را به یک حرکت عمومی در سطح کشور تبدیل کرد.

کد مطلب 6988317

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