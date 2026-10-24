گفتمان رهبری به قانون تبدیل شود؛ مقابله با نفوذ دشمن در مسیر تمدن

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاج حبیب‌الله نعمت‌اللهی عصر شنبه در نشست بصیرتی با حضور نخبگان فرهنگی و حوزوی شهرستان بهشهر، به تبیین نقشه راه رسیدن به تمدن نوین اسلامی بر پایه سیاست‌های ابلاغی رهبری پرداخت و بر ضرورت مقابله با چالش‌های نوین نظام از جمله فضای مجازی و تهدیدات امنیتی تأکید کرد.

وی در این نشست با اشاره به اینکه تحقق تمدن اسلامی نیازمند اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی در حوزه‌های آموزش، اقتصاد و تامین اجتماعی است، تصریح کرد: دغدغه اصلی رهبر انقلاب، تربیت نسل جدید با ویژگی‌های انقلابی و ایجاد ساختارهای اقتصادی مقاومتی است؛ اما تا زمانی که این سیاست‌ها به قوانین الزام‌آور در مجلس و دولت تبدیل نشوند، فاصله ما با هدف نهایی همچنان باقی خواهد ماند.

سردار نعمت‌اللهی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی در حوزه سلامت، کشاورزی و مدیریت جمعیت، افزود: باید با اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی در زمینه‌هایی همچون بهداشت، درمان، تأمین اجتماعی و امنیت غذایی، از آسیب‌های ناشی از بحران‌های زیست‌محیطی و جمعیتی پیشگیری کرد.

مسئول پیگیری سیاست‌های کلی با یادآوری دغدغه‌های رهبری در حوزه فضای مجازی، از تلاش‌های دشمن برای ورود به حریم خصوصی و تخریب ساختارهای سنتی جامعه خبر داد.

وی یادآور شد: دشمن با استفاده از ابزارهای نوین، به دنبال تخریب تمدن چند هزار ساله از طریق فضای مجازی است؛ لذا حکمرانی در فضای مجازی و تقویت بنیان‌های خانواده، از اولویت‌های اصلی برای حفظ هویت اسلامی است.

وی در ادامه با اشاره به ماهیت جنگ‌های نسل جدید، افزود: دشمن در جنگ‌های اخیر تمامی ابزارهای خود را به کار گرفته و اکنون هدف او نفوذ در لایه‌های تصمیم‌گیر و تضعیف اقتدار نظام است؛ از این رو، وظیفه ما تامین «خوراک فکری» مسئولان بر اساس آموزه‌های رهبری است و نباید به حواشی و توهین به شخصیت‌ها ورود کنیم.

سردار نعمت‌اللهی، با اشاره به آخرین سیاست ابلاغی رهبری در حوزه دریامحوری، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک ایران در میان دو دریا تأکید کرد و گفت: در مسیر دفاع از ولایت و تبیین گفتمان انقلاب، باید هوشیاری کامل نسبت به تهدیدات امنیتی و نفوذ دشمن داشت و سیاست‌های ابلاغی را به یک حرکت عمومی در سطح کشور تبدیل کرد.