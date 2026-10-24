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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

سمنان میزبان چهار روز برنامه ادبی و فرهنگی در هفته فرهنگ

سمنان میزبان چهار روز برنامه ادبی و فرهنگی در هفته فرهنگ

سمنان- رئیس حوزه هنری استان سمنان از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های ادبی و فرهنگی با محوریت کتاب، داستان و روایت در مدرسه ملی روایت خبر داد؛ رویدادی که از دوم تا پنجم آبان‌ماه برگزار می‌شود.

محمدمهدی اصغرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های ادبی، فرهنگی و آموزشی هم‌زمان با هفته فرهنگ سمنان، اظهار کرد: رویداد «به روایت سمنان» از دوم تا پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در مدرسه ملی روایت، واقع در مسجد امام خمینی (ره) سمنان برگزار می‌شود.

وی افزود: این رویداد با هدف معرفی آثار مکتوب، تبیین ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی استان سمنان و فراهم‌کردن زمینه تعامل میان نویسندگان، فعالان فرهنگی و علاقه‌مندان به کتاب و ادبیات برنامه‌ریزی شده است.

رئیس حوزه هنری استان سمنان با اشاره به بخش‌های مختلف این رویداد گفت: رونمایی از سه کتاب، معرفی یک نشریه، برگزاری تور روایت سمنان ویژه نویسندگان و اجرای دو برنامه تخصصی با حضور فعالان حوزه ادبیات و داستان‌نویسی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

اصغرزاده با تشریح برنامه‌های این رویداد بیان کرد: روز شنبه دوم آبان‌ماه، کتاب «چادر ۱۰۱» رونمایی می‌شود و روز یکشنبه، کتاب «ساعت سه، منیریه» در معرض معرفی قرار می‌گیرد. همچنین روز سه‌شنبه، مجله «کلمه» معرفی و کتاب «پارابان» رونمایی خواهد شد.

وی ادامه داد: روز سه‌شنبه همچنین تور «روایت سمنان» ویژه نویسندگان برگزار می‌شود و برنامه «تجربه تولید» با حضور مجید قیصری و کارگاه «طنز در داستان» با حضور داوود امیریان در دستور کار قرار دارد.

رئیس حوزه هنری استان سمنان خاطرنشان کرد: برگزاری این برنامه‌ها فرصتی برای آشنایی با آثار تازه، بهره‌گیری از تجربه نویسندگان و فعالان ادبی و توجه بیشتر به ظرفیت‌های فرهنگی و روایی سمنان فراهم می‌کند.

اصغرزاده تأکید کرد: این رویداد همچنین می‌تواند به تقویت ارتباط میان نویسندگان، مخاطبان، فعالان حوزه نشر و داستان‌نویسی و گسترش تعاملات فرهنگی و ادبی در استان کمک کند.

کد مطلب 6988318

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