سمنان میزبان چهار روز برنامه ادبی و فرهنگی در هفته فرهنگ

محمدمهدی اصغرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های ادبی، فرهنگی و آموزشی هم‌زمان با هفته فرهنگ سمنان، اظهار کرد: رویداد «به روایت سمنان» از دوم تا پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در مدرسه ملی روایت، واقع در مسجد امام خمینی (ره) سمنان برگزار می‌شود.

وی افزود: این رویداد با هدف معرفی آثار مکتوب، تبیین ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی استان سمنان و فراهم‌کردن زمینه تعامل میان نویسندگان، فعالان فرهنگی و علاقه‌مندان به کتاب و ادبیات برنامه‌ریزی شده است.

رئیس حوزه هنری استان سمنان با اشاره به بخش‌های مختلف این رویداد گفت: رونمایی از سه کتاب، معرفی یک نشریه، برگزاری تور روایت سمنان ویژه نویسندگان و اجرای دو برنامه تخصصی با حضور فعالان حوزه ادبیات و داستان‌نویسی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

اصغرزاده با تشریح برنامه‌های این رویداد بیان کرد: روز شنبه دوم آبان‌ماه، کتاب «چادر ۱۰۱» رونمایی می‌شود و روز یکشنبه، کتاب «ساعت سه، منیریه» در معرض معرفی قرار می‌گیرد. همچنین روز سه‌شنبه، مجله «کلمه» معرفی و کتاب «پارابان» رونمایی خواهد شد.

وی ادامه داد: روز سه‌شنبه همچنین تور «روایت سمنان» ویژه نویسندگان برگزار می‌شود و برنامه «تجربه تولید» با حضور مجید قیصری و کارگاه «طنز در داستان» با حضور داوود امیریان در دستور کار قرار دارد.

رئیس حوزه هنری استان سمنان خاطرنشان کرد: برگزاری این برنامه‌ها فرصتی برای آشنایی با آثار تازه، بهره‌گیری از تجربه نویسندگان و فعالان ادبی و توجه بیشتر به ظرفیت‌های فرهنگی و روایی سمنان فراهم می‌کند.

اصغرزاده تأکید کرد: این رویداد همچنین می‌تواند به تقویت ارتباط میان نویسندگان، مخاطبان، فعالان حوزه نشر و داستان‌نویسی و گسترش تعاملات فرهنگی و ادبی در استان کمک کند.