«فولاد» سد استحکام صدرنشینی پرسپولیس؛ سپاهان دنبال رسیدن به بیست!

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هفته دهم لیگ برتر فوتبال کشور امروز یکشنبه با برگزاری ۵ دیدار در شهرهای مختلف برگزار می شود تا مدعیان قهرمانی دنبال برد مقابل رقیبانی باشند که یک امتیاز هم می تواند آنها را به ساحل نسبتا آرام میانه جدول برساند.

تساوی استقلال و چادرملو و پیروزی تراکتور مقابل صنعت نفت آبادان باعث شد تا آبی های تهران و سرخ های تبریز همچون پرسپولیس به امتیاز ۲۰ برسند و حالا فرصت کافی برای سبقت از سایرین را دارند اما فولاد زیر نظر حمید مطهری می تواند سدی مستحکم برای تداوم امتیازی گیری سرخ ها با تفکرات مهدی تارتار باشد.

فرصت جبران برای دو تیم

پیکان و ملوان در شرایطی مقابل هم قرار می‌گیرند که هر دو برای فاصله گرفتن از نیمه پایینی جدول به امتیاز نیاز دارند. پیکان در هفته گذشته برابر فجر سپاسی شکست خورد و حالا در خانه به دنبال جبران این نتیجه است. ملوان نیز پس از حاشیه‌های لغو مسابقه برابر تراکتور، باید تمرکز خود را به رقابت‌های لیگ برتر برگرداند. این تیم فرصت دارد با کسب امتیاز در تهران، وضعیت خود را در جدول بهتر کند. پیکان از امتیاز میزبانی برخوردار است، اما ملوان هم برای گرفتن نتیجه به میدان می‌رود؛ شرایطی که می‌تواند مسابقه‌ای نزدیک را رقم بزند.

جدال برای نزدیک شدن به میانه

نساجی و فجر سپاسی در یکی از بازی‌های مهم هفته به مصاف هم می‌روند. نساجی پس از تساوی بدون گل برابر فولاد، به دنبال کسب سه امتیاز در خانه است؛ در مقابل، فجر سپاسی با پیروزی ۲ بر صفر مقابل پیکان به قائم‌شهر می‌آید.

تغییرات کادر فنی فجر و حضور مهدی رجب‌زاده روی نیمکت این تیم، از نکات مهم هفته‌های اخیر بوده است. فجر با نتیجه خوب هفته گذشته اعتمادبه‌نفس بیشتری دارد، اما بازی در ورزشگاه شهید وطنی آسان نخواهد بود. از سوی دیگر نساجی برای نزدیک شدن به تیم‌های نیمه بالای جدول به پیروزی نیاز دارد و فجر نیز می‌خواهد روند مثبت خود را ادامه دهد.

فرصت طلایی برای نمره ۲۰

سپاهان پس از تساوی بدون گل برابر شمس‌آذر، میزبان مس شهربابک است. مسی ها که در هفته گذشته با نتیجه ۳ بر صفر مقابل پرسپولیس شکست خوردند حالا در اخرین فرصت قاسم شهبا برای ادامه حضور به عنوان سرمربی باید مقابل سپاهانی قرار بگیرند که در کورس بالای جدول به ۳ امتیاز خانگی فکر می کند.

محرم نویدکیا با تیم منسجم خود حالا دنبال برتری مقابل مسی هاست تا آنها نیز همچون 3 مدعی سنتی قهرمانی به امتیاز 20 در هفته دهم لیگ برتر برسند.

پرسپولیس دنبال شکستن سد فولادین!

پرسپولیس با پیروزی ۳ بر صفر برابر مس شهربابک به استقبال این مسابقه می‌رود و می‌خواهد صدر جدول را حفظ کند. سرخ‌پوشان در شرایطی میزبان فولاد هستند که هر امتیاز می‌تواند در رقابت نزدیک بالای جدول اهمیت زیادی داشته باشد.

فولاد با هدایت حمید مطهری در هفته‌های اخیر نتایج بهتری گرفته و قصد دارد برابر صدرنشین نیز امتیاز کسب کند. با این حال، غیبت تعدادی از بازیکنان این تیم به دلیل مصدومیت می‌تواند کار فولاد را دشوار کند. وضعیت مدافعان پرسپولیس نیز از نکات مهم پیش از مسابقه است و باید دید کادر فنی چه ترکیبی را برای این دیدار انتخاب خواهد کرد. حالا قطعا پرسپولیس با تکیه بر امتیاز میزبانی و شرایط خوب هفته گذشته به دنبال برد است، اما فولاد می‌تواند با دفاع منظم و استفاده از ضدحمله‌ها برای میزبان دردسرساز شود.

نبرد مهم پایین جدولی‌ها

استقلال خوزستان و شمس‌آذر در شرایطی به مصاف هم می‌روند که هر دو برای فاصله گرفتن از انتهای جدول به امتیاز نیاز دارند. استقلال خوزستان هفته گذشته برابر خیبر شکست خورد و حالا در خانه به دنبال جبران است. شمس‌آذر نیز پس از تساوی بدون گل برابر سپاهان امیدوار است از این مسابقه خارج از خانه امتیاز بگیرد. برای استقلال خوزستان استفاده از امتیاز میزبانی و کاهش اشتباه‌های دفاعی اهمیت زیادی دارد. در مقابل هم شمس‌آذر می‌تواند با تکرار نظم دفاعی هفته قبل به نتیجه مطلوب نزدیک شود. با توجه به شرایط دو تیم در جدول، این مسابقه می‌تواند تأثیر مستقیمی بر وضعیت آنها در هفته‌های آینده داشته باشد و از دست دادن امتیاز برای هر دو تیم هزینه‌بر خواهد بود.

برنامه بازی های امروز یکشنبه به شرح زیر است:

* پیکان - ملوان بندرانزلی ؛ ساعت ۱۶

* نساجی مازندران - فجر سپاسی شیراز ؛ ساعت ۱۶:۴۵

* سپاهان اصفهان - مس شهربابک ؛ ساعت ۱۶:۴۵

* پرسپولیس - فولاد خوزستان ؛ ساعت ۱۶:۴۵

* استقلال خوزستان - شمس آذر قزوین ؛ ساعت ۱۷