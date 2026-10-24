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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۵

توقیف زانتیا با سرعت ۱۹۲ کیلومتر بر ساعت در آزادراه خرم‌آباد ـ اراک

توقیف زانتیا با سرعت ۱۹۲ کیلومتر بر ساعت در آزادراه خرم‌آباد ـ اراک

خرم‌آباد - رئیس پلیس‌راه لرستان از توقیف یک دستگاه خودروی سواری زانتیا به دلیل رانندگی با سرعت غیرمجاز ۱۹۲ کیلومتر بر ساعت در آزادراه خرم‌آباد ـ اراک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام شادابی چگنی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران پلیس‌راه آزادراه خرم‌آباد ـ اراک هنگام کنترل تردد خودروهای عبوری، یک دستگاه سواری زانتیا را که با سرعت ۱۹۲ کیلومتر بر ساعت در حرکت بود، شناسایی و متوقف کردند.

توقیف خودرو به دلیل تخلف حادثه‌ساز

وی افزود: با توجه به خطرات ناشی از این سرعت غیرمجاز و احتمال بروز حوادث رانندگی، خودروی مذکور توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

هشدار پلیس‌راه درباره سرعت غیرمجاز

رئیس پلیس‌راه لرستان با هشدار به رانندگانی که با سرعت غیرمجاز و حرکات مخاطره‌آمیز، جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازند، تأکید کرد: پلیس در برخورد با رانندگان متخلف و مخلان ایمنی جاده‌ها اغماضی نخواهد داشت و اجرای طرح‌های مقابله با تخلفات حادثه‌ساز به‌صورت مستمر ادامه دارد.

کد مطلب 6988322

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