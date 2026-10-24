بیش از ۱۲۲ هزار خدمت بهداشتی به میانسالان شهرستان البرز ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده زهرا مدنی تنکابنی، اظهار کرد: در راستای توسعه خدمات ارتقای سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها و پاسخ‌گویی به نیازهای بهداشتی اقشار مختلف جامعه، در شش‌ماهه نخست امسال ۱۲۲ هزار و ۶۰۵ خدمت متنوع بهداشتی به افراد میانسال ارائه شده است.

مدنی تنکابنی با تأکید بر پیشتاز بودن بانوان در خودمراقبتی و پیشگیری از بیماری‌ها گفت: از مجموع خدمات ارائه‌شده، ۱۹ هزار و ۷۵۰ زن با مراجعه به مراکز تابعه، ۹۴ هزار و ۷۹۹ خدمت مراقبتی، معاینه و مشاوره تخصصی دریافت کردند.

وی با اشاره به نقش بانوان در سلامت خانواده و تربیت نسل آینده افزود: میزان مراجعه بانوان برای دریافت خدمات بهداشتی، اهمیت توجه به آموزش، خودمراقبتی و پیشگیری از بیماری‌ها را نشان می‌دهد.

کارشناس سلامت میانسالان شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز درباره وضعیت دریافت خدمات از سوی مردان نیز اظهار کرد: در همین بازه زمانی، پنج هزار و ۷۹۸ مرد با مراجعه به مراکز سلامت، از ۲۷ هزار و ۸۰۶ خدمت بهداشتی بهره‌مند شدند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر مردان به سلامت خود افزود: انجام معاینات و پایش‌های دوره‌ای می‌تواند به شناسایی به‌موقع عوامل خطر و پیشگیری از ابتلا یا پیشرفت بیماری‌ها کمک کند.

مدنی تنکابنی با تشریح خدمات ارائه‌شده به میانسالان خاطرنشان کرد: این خدمات شامل پایش فشارخون و قند خون، ارزیابی سلامت روان، مشاوره تغذیه سالم، ترویج فعالیت بدنی و پیشگیری از عوامل خطر بیماری‌های مزمن بوده است که کارشناسان بهداشتی در مراکز تابعه ارائه کرده‌اند.

وی ضمن قدردانی از همراهی شهروندان، بر ضرورت استمرار مراقبت‌ها و پایش مداوم شاخص‌های سلامت تأکید کرد و از همه افراد گروه سنی میانسال خواست با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت، از خدمات رایگان مراقبتی، تشخیصی و مشاوره‌ای بهره‌مند شوند.

